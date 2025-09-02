AMS Kongress
Top Werkstatt
Formel 1
Formel 1 News

Formel 1: Wer überträgt den Italien-GP in TV & Stream?

Formel 1 live
Wer überträgt den Italien-GP in TV & Stream?

GP Italien 2025

Die Formel 1 fährt am kommenden Wochenende in Monza. Wir verraten, wo Sie den Grand Prix von Italien im TV oder Stream gratis schauen können.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 02.09.2025
Als Favorit speichern
Formel 1 - Kamera - TV-Berichterstattung
Foto: xpb

In den letzten Jahren ist es immer komplizierter geworden, einen Überblick über die verschiedenen Formel-1-Übertragungen zu behalten. In der Saison 2025 teilen sich Sky und RTL die Rennen auf. Allerdings wird nicht jeder Grand Prix live im Free-TV übertragen.

Das Rennen in Monza wird nur im Pay-TV gezeigt. Nur sieben Events in der Formel-1-Saison 2025 überträgt der Privatsender RTL inklusive Werbeunterbrechung.

Der Große Preis von Italien steigt am Sonntag, 7. September 2025, um 15 Uhr deutscher Zeit. Sky geht ab 13.30 Uhr mit seiner Live-Berichterstattung auf Sendung und versorgt mit seiner TV-Crew die Zuschauer an den Bildschirmen.

Wer alle Sessions in kompletter Länge sehen will, muss sich ein Abo beim Bezahlsender Sky kaufen. Bei den Trainings beginnt die Übertragung stets 15 Minuten vor dem Anpfiff.

Sky informiert vom Qualifying am Samstag ab 14.30 Uhr. Während der 53 Rennrunden am Sonntag (7.9.) gibt es bei Sky keine Werbepausen. Im Qualifying wird bei Sky zwischen den einzelnen Sessions Werbung geschaltet. Auch während der Trainingssessions gibt es einzelne Unterbrechungen mit Verbraucherhinweisen.

Impressionen - Formel 1 - GP Italien - Monza - 1. September 2024
xpb

Der Sieg von Charles Leclerc im Vorjahr verwandelte Monza in ein Tollhaus.

Formel 1 im Stream

Darüber hinaus lassen sich alle Sessions, Freies Training, Qualifying und Rennen auch im Stream schauen. Sky überträgt sein ganzes Formel-1-Programm über die App "Sky Go". Die zweite Möglichkeit, das Rennen auf dem Handy, dem Tablet oder dem PC zu schauen, ist die Streaming-Plattform "WOW" (vormals "Sky Ticket").

In Monza überträgt Servus TV die Trainings, das Qualifying und das Rennen live für seine österreichischen Landsleute. Wer in der Schweiz das Italien-Wochenende sehen will, muss bei SRF Info und SRF2 einschalten.

