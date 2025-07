Formel 1: Wer überträgt den Belgien-GP in TV & Stream?

In den letzten Jahren ist es immer komplizierter geworden, einen Überblick über die verschiedenen Formel-1-Übertragungen zu behalten. In der Saison 2025 teilen sich Sky und RTL die Rennen auf. Allerdings wird nicht jeder Grand Prix live im Free-TV übertragen.

Das Rennen in Spa wird im Free-TV gezeigt. Nur sieben Events in der Formel-1-Saison 2025 überträgt der Privatsender RTL inklusive Werbeunterbrechung. Der Ardennen-Klassiker gehört dazu.

Der Große Preis von Belgien steigt am Sonntag, 27. Juli 2025, um 15 Uhr deutscher Zeit. Sky geht ab 13.30 Uhr mit seiner Live-Berichterstattung auf Sendung. RTL startet mit seiner Übertragung um 14 Uhr.

Im Vorjahr siegte Lewis Hamilton ein letztes Mal als Mercedes-Pilot in der Formel 1.

Wer neben Rennen, Qualifying und Sprint auch das Freie Training in kompletter Länge sehen will, muss sich ebenfalls ein Abo beim Bezahlsender Sky kaufen. Im Pay-TV laufen alle Sessions des Spa-Wochenendes. Beim ersten Training und dem Sprint-Qualifying beginnt die Übertragung stets 15 Minuten vor dem Anpfiff.

Der Sprint startet am Samstag (26.7.) um 12 Uhr. Sky informiert ab 45 Minuten vor der Session. RTL lässt sich 15 Minuten mehr Zeit, ehe es sein Publikum an den TV-Geräten begrüßt. Für das Qualifying gehen beide um 15.30 Uhr auf Sendung – sprich eine halbe Stunde vor Beginn der Session.

Darüber hinaus lassen sich alle Sessions, Freies Training, Qualifying und Rennen auch im Stream schauen. Sky überträgt sein ganzes Formel-1-Programm über die App "Sky Go". Die zweite Möglichkeit, das Rennen auf dem Handy, dem Tablet oder dem PC zu schauen, ist die Streaming-Plattform "WOW" (vormals "Sky Ticket").

In Belgien überträgt der ORF die Trainings, das Qualifying und das Rennen live für seine österreichischen Landsleute. Wer in der Schweiz das Spa-Wochenende sehen will, muss bei SRF Info und SRF2 einschalten.