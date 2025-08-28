Formel 1: Wer überträgt den Niederlande-GP in TV & Stream?

In den letzten Jahren ist es immer komplizierter geworden, einen Überblick über die verschiedenen Formel-1-Übertragungen zu behalten. In der Saison 2025 teilen sich Sky und RTL die Rennen auf. Allerdings wird nicht jeder Grand Prix live im Free-TV übertragen.

Das Rennen in Zandvoort wird im Free-TV gezeigt. Nur sieben Events in der Formel-1-Saison 2025 überträgt der Privatsender RTL inklusive Werbeunterbrechung.

Der Große Preis der Niederlande steigt am Sonntag, 31. August 2025, um 15 Uhr deutscher Zeit. Sky geht ab 13.30 Uhr mit seiner Live-Berichterstattung auf Sendung. Bei RTL dürfen Sie ab 14 Uhr den Infos der Kölner-TV-Crew lauschen.

Wer alle Sessions in kompletter Länge sehen will, muss sich ein Abo beim Bezahlsender Sky kaufen. Bei den Trainings beginnt die Übertragung stets 15 Minuten vor dem Anpfiff.

Sky informiert vom Qualifying am Samstag ab 14.30 Uhr. RTL geht 20 Minuten später live. Während der 72 Rennrunden am Sonntag (31.8.) gibt es bei Sky keine Werbepausen. Im Qualifying wird bei Sky zwischen den einzelnen Sessions Werbung geschaltet. RTL zeigt traditionell während der Action Werbeblöcke.

xpb Im Vorjahr siegte Lando Norris in Zandvoort. Der Engländer kochte Lokalmatador Max Verstappen ab.



Formel 1 im Stream Darüber hinaus lassen sich alle Sessions, Freies Training, Qualifying und Rennen auch im Stream schauen. Sky überträgt sein ganzes Formel-1-Programm über die App "Sky Go". Die zweite Möglichkeit, das Rennen auf dem Handy, dem Tablet oder dem PC zu schauen, ist die Streaming-Plattform "WOW" (vormals "Sky Ticket").