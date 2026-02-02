AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Werkstätten
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Formel 1
Formel 1 News

Ferrari F2004 von Lego als Set: Michael Schumachers letztes WM-Auto für kleines Geld

Lego bietet Set vom F2004 an
Schumi-Ferrari zum kleinen Preis

Für Formel-1-Fans gibt es bald das letzte Weltmeister-Auto von Michael Schumacher zum Nachbauen. Lego bringt ein Set des Ferrari F2004 in den Handel. Wir verraten die Details zum neuen Modell.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 02.02.2026
Als Favorit speichern
Lego - Ferrari F2004 - Michael Schumacher
Foto: Lego

Für den Normalsterblichen sind Formel-1-Autos unerschwinglich. Alte Rennwagen sind regelmäßig Bestandteil von Auktionen und wechseln häufig für mehrere Millionen Euro den Besitzer. Den meisten Fans bleibt somit nur übrig, sich die F1-Renner bei Ausstellungen, an der Rennstrecke oder digital anzusehen. Wer jedoch auf Modellautos steht, könnte bei einem bekannten Klemmbaustein-Hersteller fündig werden.

Lego bringt am 1. März dieses Jahres einen Ferrari F2004 auf den Markt. Das Auto zählt zu der Icons-Reihe, die weitere legendäre Autos beinhaltet. Das Besondere an dem Auto: Es ist der letzte Wagen, mit dem Michael Schumacher einen Weltmeister-Titel gewann. Im Jahr 2004 schaffte es Schumi zum siebten Mal, sich die Formel-1-Krone aufzusetzen. Lego positioniert das Set ausdrücklich als Sammlermodell für Erwachsene. Die Altersempfehlung liegt bei 18 Jahren. 735 Einzelteile gilt es zusammenzubauen.

Der Nachbau bildet die Proportionen des Originals im Maßstab eines klassischen Display-Modells ab. Die Konstruktion umfasst eine funktionierende Lenkung sowie einen detaillierten V10-Motor im Heck. Auch die Aerodynamik-Elemente sind modelltypisch umgesetzt. Dazu zählen Front- und Heckflügel sowie die Seitenkästen. Die Reifen tragen bedruckte Schriftzüge. Aufkleber kommen nur in begrenztem Umfang zum Einsatz.

Schumi-Figur beim Lego-Set

Zum Set gehört eine Minifigur von Michael Schumacher mit Rennanzug und Helm. Unter der Figur steht ein Zitat des Rekordweltmeisters: "Ich habe immer daran geglaubt, dass du niemals aufgeben und immer kämpfen sollst, wenn es nur die kleinste Chance gibt." Diesen Leitspruch lebte der mittlerweile 57-Jährige als Rennfahrer jeden Tag.

Die Saison 2004 war eine der erfolgreichsten in der Karriere des Deutschen. Von 18 Rennen gewann Schumacher 13 und krönte sich bereits in Spa-Francorchamps beim 14. WM-Lauf zum Champion. Die Konkurrenz hechelte dem Dominator das Jahr über hinterher. Erst in der Saison darauf endete die Vorherrschaft von fünf WM-Siegen in Serie.

Ergänzt wird das Modell durch einen Präsentationsständer mit Namensschild. Dort sind alle Daten des F2004 enthalten. Damit ist das Fahrzeug nicht für den Spielbetrieb ausgelegt, sondern für die Ausstellung vorgesehen. Das fertige Modell ist rund 32 Zentimeter lang, etwa 15 Zentimeter breit und circa sieben Zentimeter hoch. Der Preis liegt bei 89,99 Euro. Deutlich günstiger als ein echtes F1-Auto. Der Lego-Flitzer dürfte also noch in das ein oder andere Haushaltsbudget von Fans passen.

Fazit

Mehr zum Thema Scuderia Ferrari