Ferrari F2004 von Lego als Set: Michael Schumachers letztes WM-Auto für kleines Geld

Für den Normalsterblichen sind Formel-1-Autos unerschwinglich. Alte Rennwagen sind regelmäßig Bestandteil von Auktionen und wechseln häufig für mehrere Millionen Euro den Besitzer. Den meisten Fans bleibt somit nur übrig, sich die F1-Renner bei Ausstellungen, an der Rennstrecke oder digital anzusehen. Wer jedoch auf Modellautos steht, könnte bei einem bekannten Klemmbaustein-Hersteller fündig werden.

Lego bringt am 1. März dieses Jahres einen Ferrari F2004 auf den Markt. Das Auto zählt zu der Icons-Reihe, die weitere legendäre Autos beinhaltet. Das Besondere an dem Auto: Es ist der letzte Wagen, mit dem Michael Schumacher einen Weltmeister-Titel gewann. Im Jahr 2004 schaffte es Schumi zum siebten Mal, sich die Formel-1-Krone aufzusetzen. Lego positioniert das Set ausdrücklich als Sammlermodell für Erwachsene. Die Altersempfehlung liegt bei 18 Jahren. 735 Einzelteile gilt es zusammenzubauen.

Der Nachbau bildet die Proportionen des Originals im Maßstab eines klassischen Display-Modells ab. Die Konstruktion umfasst eine funktionierende Lenkung sowie einen detaillierten V10-Motor im Heck. Auch die Aerodynamik-Elemente sind modelltypisch umgesetzt. Dazu zählen Front- und Heckflügel sowie die Seitenkästen. Die Reifen tragen bedruckte Schriftzüge. Aufkleber kommen nur in begrenztem Umfang zum Einsatz.

Schumi-Figur beim Lego-Set Zum Set gehört eine Minifigur von Michael Schumacher mit Rennanzug und Helm. Unter der Figur steht ein Zitat des Rekordweltmeisters: "Ich habe immer daran geglaubt, dass du niemals aufgeben und immer kämpfen sollst, wenn es nur die kleinste Chance gibt." Diesen Leitspruch lebte der mittlerweile 57-Jährige als Rennfahrer jeden Tag.

Die Saison 2004 war eine der erfolgreichsten in der Karriere des Deutschen. Von 18 Rennen gewann Schumacher 13 und krönte sich bereits in Spa-Francorchamps beim 14. WM-Lauf zum Champion. Die Konkurrenz hechelte dem Dominator das Jahr über hinterher. Erst in der Saison darauf endete die Vorherrschaft von fünf WM-Siegen in Serie.

Ergänzt wird das Modell durch einen Präsentationsständer mit Namensschild. Dort sind alle Daten des F2004 enthalten. Damit ist das Fahrzeug nicht für den Spielbetrieb ausgelegt, sondern für die Ausstellung vorgesehen. Das fertige Modell ist rund 32 Zentimeter lang, etwa 15 Zentimeter breit und circa sieben Zentimeter hoch. Der Preis liegt bei 89,99 Euro. Deutlich günstiger als ein echtes F1-Auto. Der Lego-Flitzer dürfte also noch in das ein oder andere Haushaltsbudget von Fans passen.