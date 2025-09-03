Zeitplan GP Italien 2025: Alle Sessions des Formel-1-Wochenendes im Überblick

Der Große Preis von Italien 2025 findet vom 5. bis 7. September auf dem traditionsreichen Autodromo Nazionale di Monza statt und ist für das Ferrari-Team als Heimrennen von immenser Bedeutung.

Nach der Nullnummer in Zandvoort sind die Roten nur ein Rennen nach der vierwöchigen Sommerpause sofort unter Druck. In Italien braucht es den Befreiungsschlag. In der laufenden Spielzeit hat die Scuderia noch keinen Sieg eingefahren. Neuzugang und Superstar Lewis Hamilton ist sogar noch einen einzigen Podestplatz in einem Rennen für Ferrari.

Die erste Chance ein bisschen Selbstbewusstsein zu tanken gibt es im ersten Freien Training am Freitag, dem 5. September. Die Ampeln springen um 13.30 Uhr auf Grün. Das zweite Training des Wochenendes startet um 17.00 Uhr und dauert ebenfalls 60 Minuten.

Im Gegensatz zum vorherigen Rennen in Zandvoort, bei dem die Sessions eine Stunde eher begannen, starten die Trainings und das Qualifying in Monza jeweils eine Stunde später. Das hängt unter anderem mit dem Zeitplan der Formel 2 und Formel 3 zusammen, die in Monza nach der Sommerpause zurück in den Rennbetrieb kehrt.

Europa-Abschluss in Monza Am Samstag, dem 6. September, findet das dritte Freie Training um 12.30 Uhr statt, bevor um 16.00 Uhr das Qualifying zur Ermittlung der Startaufstellung startet. Das Hauptrennen wird am Sonntag, dem 7. September 2025, um 15.00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit gestartet.

Der Italien-Grand-Prix ist der 16. von insgesamt 24 Saisonläufen der Formel-1-Weltmeisterschaft und das letzte Europa-Rennen in dieser Saison, bevor sich die Königsklasse vom alten Kontinent verabschiedet und wieder auf Weltreise geht.

Monza ist nochmal ein echtes Highlight und zählt zu den traditionsreichsten sowie schnellsten Rennen im Kalender. Der Kurs ist berühmt für seine langen Geraden und hohen Geschwindigkeiten, was besondere Anforderungen an die Motorleistung und Aerodynamik der Fahrzeuge stellt. Viel Power und flache Heckflügel sind hier Pflicht, um eine gute Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Die Strecke im königlichen Park wird auch als "Temple of Speed" bezeichnet.