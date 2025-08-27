Zeitplan GP Niederlande 2025: Alle Sessions des Formel-1-Wochenendes im Überblick

Vier Wochen ohne Renn-Action waren für alle Formel-1-Fans eine harte Zeit. Das Warten hat an diesem Wochenende endlich ein Ende. Denn an der Nordseeküste findet der Große Preis der Niederlande 2025 in Zandvoort vom 29. bis 31. August statt.

Das Rennen auf der herausfordernden Strecke bedeutet auch gleichzeitig den Heim-GP von Max Verstappen. Der Weltmeister steht als Lokalheld vor seinen vielen Fans noch mehr im Fokus als ohnehin schon. Der Kurs in Zandvoort ist neben ihren berühmten Steilwandkurven auch für die spektakuläre Kulisse am Meer bekannt.

Die Zeiten für das Wochenende weichen in einigen Punkten von dem üblichen Plan der anderen europäischen Grand-Prix-Events ab. Am Freitag, dem 29. August, beginnt das erste freie Training um 12.30 Uhr und endet um 13.30 Uhr.

Das zweite freie Training findet von 16 bis 17 Uhr statt. Am Samstag, dem 30. August, startet das dritte freie Training bereits um 11.30 Uhr und dauert bis 12.30 Uhr. Das Qualifying folgt von 15 bis 16 Uhr. Das Rennen am Sonntag, dem 31. August, startet um 15 Uhr.

Frühere Anstoßzeiten in Zandvoort Im Vergleich zu den meisten anderen europäischen Rennen beginnen die Sessions in Zandvoort, mit Ausnahme des Rennens, somit etwas früher am Tag. In der Regel starten bei Rennen in Europa die Sessions eine Stunde später. Lediglich das Rennen am Sonntag beginnt in Zandvoort zur gewöhnlichen Startzeit um 15 Uhr.