Aus unserem Magazin Motor Klassik ist mittlerweile quasi selbst ein „Oldtimer“ geworden, wenn man die magische 30-Jahres-Grenze zugrunde legt Anstatt uns ein H-Kennzeichen anzuschrauben, haben wir uns dann aber doch lieber aktiv mit den Autos der letzten Jahrzehnte beschäftigt 1984 erschien die erste Ausgabe und seither wurden natürlich ettliche Fahrzeuge in Kaufberatungen, Tests, Fahrberichten, Reportagen und Reise-Geschichten abgedruckt. Welche genau? Das Gesamtinhaltsverzeichnis von Motor Klassik können Sie sich kostenlos herunterladen. Und nicht nur das: Wir haben Ihnen auch ein PDF erstellt, in dem wir alle Inhalte nach Marken und Modellen sortiert haben.

Von der Limousine bis zum Sportwagen

Foto: Hardy Mutschler Ob Teststrecke oder Landstraße - es gibt kaum einen Ort, an dem wir seit 1984 noch nicht mit einem Klassiker unterwegs waren.

In unseren Geschichten haben wir jedes Segment unter die Lupe genommen. Kleinwagen, Coupés, Cabrios, Limousinen – bis hin zu Sportwagen und echten Exoten. Historie lässt sich nicht besser erzählen als am noch lebenden Objekt. Wer sich einen Oldtimer zulegen will, erwirbt in der Regel nicht einfach nur ein klassisches Automobil. Er kauft sich ein Stück automobile Geschichte. Eine Geschichte, die mit dem Benz Patent-Motorwagen Nummer 1 von 1886 begonnen, und seither zahlreiche Spuren hinterlassen hat. Egal, ob als Hersteller Porsche, Mercedes, Ford oder Renault im Fahrzeugbrief stehen, sie alle eint: Über die Jahre haben sie eine lange Reise zurückgelegt. Angefangen als Neuwagen über den Status des Youngtimers bis hin zum Oldtimer und Klassiker – der Engländer nennt ihn dann vornehm vintage car. Und an dieser Reise können wir auch heute noch teilnehmen. Ob Sie bei dem Wort „Oldtimer“ auf kaufmännische oder emotionale Gedanken kommen, spielt eigentlich keine Rolle. Denn egal ob Sie eine Wertanlage suchen, oder den entspannten Ausgleich bei einer gemütlichen Fahrt – wir haben mit Sicherheit die passende Story dazu in petto.

Hier können Sie sich kostenlos das Gesamtinhaltsverzeichnis – bei Bedarf auch nach Marken und Modellen geordnet – sowie das Jahresinhaltsverzeichnis von 2017 herunterladen. Zudem gibt es als Bonus noch die gesammelten Magazin-Titelseiten in der Bildergalerie.

