Subaru Crosstrek Desert Racer Neuer Boxermotor für die Baja 500

Mit dem Crosstrek Desert Racer will Subaru beim prestigeträchtigen Wüstenrennen Baja 500 punkten. Angetrieben von einem Boxermotor geht der Buggy auf Zeitenjagd.

Die Klasse 5 Unlimited der Baja 500 hat einen neuen Favoriten. Der Subaru Crosstrek Desert Racer startet bei der diesjährigen Baja 500 (Start 1. Juni) und will auf der 487,11 Meilen (784 Kilometer) langen Rundfahrt auf Mexikos Baja Peninsula eine Bestzeit in den Wüstensand brennen. Die Ambitionen sind nicht zu hoch gehängt, konnte der 300 PS starke Leichtbau-Buggy im vergangenen Jahr bereits die 550-mile Vegas to Reno gewinnen. Bei der letztjährigen Baja 500 fuhren die Japaner den zweiten Platz nach Hause.

Umfrage 52 Mal abgestimmt Was würden Sie aktuell lieber im TV sehen? Baja-Rennen Formel 1 mehr lesen

Angetrieben wird der blau-goldene Subaru Crosstrek Desert Racer von einem 2,5 Liter großen Boxermotor ohne Turboaufladung. Gebaut wurde das Aggregat von Quirt Crawford von Crawford Performance. In Zusammenarbeit mit Grabowski Brothers Racing wird der Buggy in diesem Jahr erneut beim Vegas-Reno-Rennen sowie im November bei der Baja 1000 an den Start gehen.