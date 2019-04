In Deutschland hatte den Hyundai Sonata kaum jemand lieb. Entsprechend geräuschlos verabschiedete er sich vor etwa zehn Jahren vom hiesigen Automarkt. Ganz anders verlief seine Karriere in den USA. Hier erreichte er Jahr für Jahr locker sechsstellige Absatzzahlen und war zeitweise das meistverkaufte Hyundai-Modell. Doch zuletzt lief es auch in Amerika nicht mehr besonders gut für den Mittelklasse-Koreaner, von 2017 zu 2018 sackte der Absatz um gut 20 Prozent ein (105.118 statt 131.803 verkaufte Einheiten).

Viertüriges Coupé statt Fließheck-Limousine

Deshalb versucht sich Hyundai nun an einem Imagewandel: Der Sonata der achten Modellgeneration bzw. des 2020er Modelljahres wird etwas höher positioniert. Statt sich in der grauen Masse der Fließheck-Mittelklasse-Langeweile zu verlieren, soll er fortan als viertüriges Coupé die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. „Sinnliche Sportlichkeit“ nennt sich das dahinterstehende Designkonzept. Eine pathetische Bezeichnung, keine Frage. Dennoch muss man bestätigen: Hier fließen die Linien, jedes Design-Element folgt dem Prinzip der Harmonie.

Sieht man sich den Sonata genauer an, fallen durchaus einige charakteristische Design-Kniffe auf. Vorne beispielsweise die Metallspange, die seitlich in den Stoßfängern erwächst, sich über die gesamte Breite zieht und den Kaskaden-Kühlergrill durchschneidet. Um die Seitenscheiben windet sich eine Chromleiste, die erst an den vorderen Scheinwerfern endet und dort von den LED-Tagfahrleuchten wiederaufgenommen wird. Die Charakterkante knapp unterhalb der Schulterlinie erinnert an diverse VW-Modelle, die untere knapp über den Schwellern wird auf Höhe der B-Säule unterbrochen. Auch die Heckleuchten strecken sich, und zwar von der Abrisskante auf dem Heckdeckel über die Flanken und danach auf der Heckklappe über die gesamte Fahrzeugbreite.

Sonata wird flacher, breiter und länger

Der Charakterwandel wird auch von den geänderten Dimensionen unterstrichen. Die Höhe schrumpft um 30 auf 1.446 Millimeter; gleichzeitig wächst die Breite um 25 auf 1.889 Millimeter. In der Länge legt der Sonata um 45 Millimeter zu (nun 4.899), wovon allein 35 Millimeter auf den Radstand entfallen, der damit auf 2.839 Millimeter wächst.

Foto: Hyundai Motor Corp. Schlankes, in die Breite ausgerichtetes Armaturenbrett im neuen Hyundai Sonata.

Das Armaturenbrett ist eher schlank gehalten und in die Breite ausgerichtet. In einer zentralen Behausung sitzt ein 10,25 Zoll großer querformatiger Bildschirm, darunter befinden sich zwei schmale Luftausströmer und das Klima-Kontrollzentrum. Charakteristisch ist das Lenkrad geformt: Es hat tiefe Daumenmulden und zwei Querspangen, die mit einem matten Chromelement miteinander verbunden sind und in deren Zentrum der klein dimensionierte Pralltopf sitzt. Hinter dem Volant befinden sich zwar klassisch gezeichnete, aber digital ausgeführte Instrumente in einem 12,3-Zoll-Bildschirm. Auf der Mittelkonsole sitzen auf einem Podest die Drucktasten, mit denen die Automatik-Fahrstufen angewählt werden, und der Knopf für die elektronische Parkbremse. Dahinter findet sich der Taster für die Fahrmodi. Geräumig soll es im Sonata außerdem sein, und großflächig verarbeitetes Leder soll die Neupositionierung des Baureihe unterstreichen.

1,6-Liter-Turbo als erste Motorisierung

Foto: Hyundai In Seoul debütiert der neue Sonata als Sportmodell mit 1,6-Liter-Turbobenziner.

Inzwischen stehen auch die ersten Motorisierungen für den neuen Sonata fest: Auf der Seoul Motor Show debütierte die Limousine mit einem 183 PS und maximal 264 Newtonmeter starken 1,6-Liter-Turbobenziner, der mit einer Acht-Gang-Automatik gekoppelt werden kann. Die Koreaner positionieren diese Variante als Dynamik-Version, indem sie ihr einen anderen Kühlergrill und neue Lufteinlässe unter den Scheinwerfern spendieren. Am Heck gibt es einen speziellen Spoiler, exklusiven Stoßfänger und zwei Auspuff-Endrohre.

Auf dem Heimatmarkt gibt es den neuen Sonata außerdem mit einem Zweiliter-Vierzylinder-Benziner mit 160 PS und maximal 197 Nm, dessen Kraft von einer Sechsgang-Automatik verwaltet wird. Auf anderen Märkten, darunter China, soll der Motor eine Turboaufladung erhalten. Für Amerika erhält der Koreaner mehr Kraft. Dort wird ihn Hyundai nicht nur mit der erwähnten zwangsbeatmeten 1,6-Liter-Maschine, sondern auch mit einem 2,5-Liter-Saugbenziner anbieten. Dessen technische Daten liegen ziemlich nahe an denen des Turbos: 194 PS und maximal 245 Nm. Auch er erhält die Acht-Gang-Automatik. Darüber hinaus ist für den neuen Sonata eine aufgeladene Variante dieses Triebwerks im Gespräch, die dann mit N- oder N-Line-Plakette auf den Markt kommen könnte. Auch ein Plug-in-Hybridantrieb dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Komplett neue Plattform für den Sonata

Die Motoren ziehen in eine neue Plattform ein, die flexibler ist als die bisherige und künftig auch die technische Basis für weitere Modelle sein wird. Sie soll gleichzeitig leichter und stabiler sein und den Schwerpunkt absenken. Davon sollen sowohl der Spritverbrauch als auch die Fahrdynamik und die passive Sicherheit profitieren. Letztere verbessert auch jene Technologie, die die Reifen bei einem Aufprall aus den Radhäusern springen lässt. Das soll verhindern, dass sich das Auto dreht und dabei weitere Kollisionen verursacht.

Seine US-Premiere feiert der neue Sonata im Rahmen der vom 19. bis 29. April stattfindenden New York Auto Show. In Kürze startet bereits der Verkauf des Mittelklässlers.