Die Kühlergrills des brandneuen Pickups Der Ford F-150 ist der neue Grillmeister

Willkommen zur Grillparty: Der beliebteste Pickup der USA kommt in unzähligen Ausstattungsvarianten auf den Markt – und in jeder präsentiert er eine andere Frontansicht.

Motorabteil, Fahrerkabine, Ladefläche: Bei Pickups ist das grundlegende Aussehen allein durch die Zugehörigkeit zu diesem Fahrzeugsegment sehr konkret vorgegeben. Damit sich das eigene Produkt trotzdem von der Konkurrenz unterscheidet – und sie sich selbst verwirklichen können -, müssen die Gestalter also umso kreativer werden. Beim kürzlich vorgestellten neuen Ford F-150 (hier lesen Sie mehr zu dem Auto) des Modelljahres 2021 äußert sich dieser Drang durch eine Vielzahl an unterschiedlichen Kühlergrill-Varianten.

Kunststoff, Wagenfarbe oder Chrom

Das traditionell meistverkaufte Auto der USA kommt in kaum zählbaren Ausstattungsvarianten auf den Markt: Manche Versionen sind eher auf Praxisnutzen hin optimiert, andere geben sich betont luxuriös und wieder andere wollen dem F-150 eine dezente Sportlichkeit einhauchen. Alle werden sie mit eigens gestalteten Kühlergrills kombiniert, die dem Betrachter sofort den jeweiligen Charakter des Pritschenwagen-Bestsellers vermitteln sollen.

So kommt die eher auf Robustheit getrimmte F-150-Basisversion XL mit einem wenig aufregenden dunklen Kunststoff-Grill auf den Markt, lässt sich im oberen Bereich des Stoßfängers aber mit einer Chromleiste aufhübschen. Andere Varianten verfügen über einen Grill in Wagenfarbe, die Komfort-Ausstattungen sind dagegen an ihren verchromten Fronten zu erkennen. Wobei manche über eine zentrale Querspange verfügen und andere dafür über Einzelelemente, die dem Grill eine 3D-Optik verpassen sollen. Und die Raptor-Variante, deren Kühlereinlass nochmals anders aussehen wird, ist noch gar nicht präsentiert.

Wir haben alle bisher bekannten Kühlergrill-Varianten des neuen Ford F-150 zusammengesammelt und stellen sie im Video sowie in der Fotoshow näher vor.

Die Fronten des Ford F150 im Video

1:08 Min.

Fazit

Im Pickup-Segment fällt es schwer, sich von der Konkurrenz abzuheben. Ford versucht es bei der neuen Generation seines Bestsellers mit vielen verschiedenen Kühlergrill-Varianten. Erstaunlich: Trotzdem ist der Pickup stets auf Anhieb als F-150 zu erkennen.