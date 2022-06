2022 Ram 1500 TRX Sandblast Edition 712 PS starkes Sandstürmchen

Als die Neuigkeit hereinschneite, Ram habe zusammen mit Ken Block ein neues Sondermodell des 1500 TRX aufgelegt, ploppten ein paar Fragezeichen auf. Schließlich haben wir gedacht, der Driftexperte unter den Schuhfabrikanten habe sich inzwischen fest an Audi gebunden. Aber exklusiv gibt es "Kenny from the Block" offensichtlich nicht mehr. Und so lässt es sich der US-Amerikaner, der selbst einen Ram 1500 TRX besitzt, nicht nehmen, den neuen Sonder-Pick-up auf seinen exzellent besuchten Social-Media-Kanälen bekanntzumachen.

Das Plus an Aufmerksamkeit ist sicher herzlich willkommen, denn am Auto selbst ändert sich nicht allzu viel. Das Sandblast-Editionsmodell basiert auf der Level-2-Ausstattung und kommt deshalb aufpreisfrei mit Dingen wie schwarzen 18-Zoll-Beadlock-Rädern, Panorama-Doppelglas-Schiebedach, besonders robustem und mit Ladungssicherungs-Elementen ausgerüstetem Pritschenboden, einer Trittstufe und einer LED-Bremsleuchte am oberen hinteren Rand des Fahrerhauses. Alle Sandblast-Modelle tragen die Lackierung "Mojave Sand" und kombinieren diese mit speziellen Grafiken.

Leder und Carbon im Innenraum

Im Innenraum verfügt der Ram 1500 TRX in der Sandblast Edition über Akzentnähte im hellen Farbton "Light Frost", ein gesticktes TRX"-Logo auf der Sitzlehne sowie Kohlefaserakzente, von denen sich einige im unten abgeflachten Leder-Sportlenkrad befinden. Ein Head-up-Display und der Instrumentenbildschirm, der den visualisierten Pick-up in seiner realistischen Farbe zeigt, gehören ebenso zum Ausstattungspaket wie eine Plakette auf der Mittelkonsole, die jeden Sandblast-TRX als Vertreter der Sonderserie ausweist. Für Sicherheit sorgen ein adaptiver Tempomat sowie ein Spurhalte- und ein Notbremsassistent, der auch auf Fußgänger reagiert.

Stellantis North America Eine Plakette weist darauf hin, dass dieser Ram 1500 TRX der Sandblast Edition angehört.

Am Antrieb ändert Ram nichts. Warum auch, könnte man fragen, schließlich leistet der 6,2-Liter-Kompressor-V8 im Normalzustand bereits 712 PS und liefert ein Drehmoment-Maximum von 881 Newtonmetern. Andererseits kostet die Sandblast Edition mindestens 98.285 Dollar (aktuell umgerechnet fast 92.000 Euro) zuzüglich Überführung. Das sind fast 20.000 Dollar mehr als für den günstigsten Ram 1500 TRX – in Anbetracht des Gebotenen ein sehr saftiger Aufpreis. Ab Sommer 2022 wird das Sondermodell ausgeliefert.

Umfrage 38563 Mal abgestimmt Sind Sondermodelle für Sie beim Autokauf attraktiv? Nein, stelle mir meine Ausstattung selbst zusammen! Ja, der Preisvorteil ist oft hoch! mehr lesen

Fazit

Allzu viel Mühe haben sich die Ram-Verantwortlichen bei der Spezifikation der Sandblast Edition nicht gegeben. Die Modellversion kombiniert einfach ein vorhandenes Ausstattungspaket mit einer Sonderfarbe, ein paar Interieur-Details und einer Plakette – ein überschaubarer Gegenwert für einen derart hohen Aufpreis.