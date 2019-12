25 Jahre Audi RS Exklusives Jubi-Paket für TT RS, RS4 und Co.

Es ist ab sofort für das Audi TT RS Coupé, den Audi RS4 Avant sowie die RS5-Varianten Coupé und Sportback bestellbar. Auch für den RS6 Avant und der RS7 Sportback können Kunden das Paket ordern.

Aluoptik mit Schwarz kombiniert

Äußerlich zeigen sich die Modelle in matter Aluoptik mit glänzendem Schwarz. Das Frontblade, die vertikalen Stege bei RS4, RS5, RS6 und RS7 sowie die Einleger in den Seitenschwellern und der horizontale Steg des Heckdiffusors sind ebenfalls in matter Aluminiumoptik gehalten. Beim TT RS sind Audi-Ringe, RS-Schriftzüge, Heckflügel und Außenspiegelgehäuse in Schwarz glänzend ausgeführt.

Öffnen Fahrer und Beifahrer die Tür, so erscheinen das Jubiläumslogo und die Zahl „25“ auf dem Boden. Auch die Radnabe führt das entsprechende Logo; die Felgen gestaltet Audi in Silber/Anthrazit.

Audi Damit man immer weiß, das man ein Jubi-Paket gekauft hat.

Jubi-Paket kostet ab 9.500 Euro

Der Innenraum soll vom RS2 Avant-Design abgeleitet sein und erscheint in Schwarz mit blauen Applikationen an Fußmatten und der 12-Uhr-Markierung des Lenkrads. Die Sportsitze mit Wabensteppung kombinieren bei den Modellen TT RS, RS4 und RS5 Nappa-Leder mit Sitzmittelbahnen in Alcantara – wie einst beim RS2 Avant. Beim RS6 und RS7 ist der Sitzbezug in perforiertem Leder Valcona ausgeführt. Als weiteren Hingucker gibt es das 25 Jahre-Logo im Schulterbereich der Sitze, auf den Fußmatten und dem Türspiegel.

Das Jubiläumspaket ist ab sofort bestellbar. Es kostet in Deutschland ab 9.350 Euro beim TT RS Coupé, ab 10.900 Euro beim RS4 Avant, RS5 Coupé und RS5 Sportback und ab 14.500 Euro beim RS6 Avant und RS7 Sportback.