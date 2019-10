70 Jahre Porsche Niederlande 911 Sondermodell für Ben Pon

Ben Pon Jr., der jahrzehntelang den Porsche-Import in den Niederlanden organisierte, galt in seiner Heimat als Mr. Porsche. Am 30. September 2019 ist Pon verstorben. Jetzt ehrt ihn Porsche mit einem Sondermodell auf 911-Basis.

Ben Pon Jr., Sohn des Gründers des Familienunternehmens Pon Holdings Ben Pon Sr., starb am 30. September 2019 im Alter von 82 Jahren. Die Pon Holdings organisierte lange Jahre den Porsche-Import in den Niederlanden, was Pon Jr. den Spitznamen Mr. Porsche einbrachte. Pon Jr. war auch Formel 1-Rennfahrer, Olympia-Schütze und Winzer. Pon Sr. gilt als einer der Väter des VW Bulli.

70-Jahre-Modell wird Ben Pon-Porsche

Porsche Niederlande war gerade in den Vorbereitungen eines Sondermodells, mit dem 70 Jahre Porsche in den Niederlanden gefeiert werden sollte. Jetzt wurde das Sondermodell zu Ehren von Ben Pon Jr. umgewidmet. Als Basis dient dem Ben Pon-Porsche der Carrera 4S, der sich farblich an den ersten in die Niederlande importierten Porsche 356 von 1949 anlehnt. Entsprechend trägt das Jubiläumsmodell eine Lackierung in Fischsilbergrau, eine Sport-Design-Frontschürze, Sport-Design-Seitenschweller und Aluminium-Zierleisten an den Seitenfenstern.

Porsche

Das Interieur des 911 ist mit graphitblauem Leder mit silbernen Kontrastnähten ausgeschlagen, die Sitzmittelbahnen tragen Karomuster. Ein „70-Jahre-Logo“ findet sich auf den Kopfstützen sowie auf den Einstiegsleisten. An der Armaturentafel prangt zudem eine Ben Pon-Plakette. Abgerundet wird das Sondermodellpaket durch einen Sportauspuff, LED-Scheinwerfer, Hinterachslenkung, elektrisches Schiebedach sowie ein Carcover mit „70-Jahre-Logo.

Preise und Stückzahl nennt Porsche noch nicht.