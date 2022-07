Abt Audi RS6-X Auf 30 limitiert und 274.800 Euro teuer

Immer wieder legt Tuner Abt aus dem Allgäu für ausgewählte Autohändler exklusive Sondermodelle auf. Für die Autohaus Brass Vertriebs GmbH, die Feser-Graf Gruppe und die Scherer Gruppe hat der Fahrzeugveredler vor Kurzem mit dem RS4-X eine spezielle Händleredition auf Basis des RS4 entworfen. Jetzt folgt für die gleiche Händler-Klientel der RS6-X auf Basis des Audi RS6.

Auf 30 limitiert

Trat der RS4-X noch in einer Auflage von 60 Exemplaren an, so zeigt sich der RS6-X noch stärker limitiert. Nur 30 Exemplare werden gebaut und zum Preis von 274.800 Euro angeboten – natürlich exklusiv nur über die oben genannten Autohäuser.

750 PS stark, 320 km/h schnell

Satte 750 PS und maximal 920 Nm Drehmoment bringt das Sondermodell an den Start. Das Leistungsplus des Vierliter-V8-Biturbos entspringt einer neuen Motorsteuerung, neuen Turboladern sowie einem speziellen Ladeluftkühler. Die neue Software lässt zudem die Top-Speed-Zügel sehr locker. Möglich sind bis zu 320 km/h. Für reichlich Überholprestige sorgt dabei ein komplettes Aero-Paket. Frontlippe, -blades, -flics, Seitenschwelleraufsätze vorn, Sideblades hinten und der zweiteilige Heckspoiler – alles aus Sicht-Carbon – ergeben ein extrem dynamisches Gesamtbild. In den Radhäusern stecken schwarz lackierte 22 Zoll große Schmiedefelgen mit 295/30er Reifen. Den passenden Sound liefert eine Edelstahl-Abgasanlage mit vier ovalen Endrohren, die in mattschwarze Blenden mit 102 Millimeter Durchmesser münden.

Von den rund 275.000 Euro Gesamtpreis entfallen einige aber auch auf ein aufgewertetes Interieur. So wartet der RS6-X mit beleuchteten Einstiegsleisten, mit Logos veredelten Frontsitzen sowie, Sicht-Carbon-Blenden an den Sitzen und der Armaturentafel auf. Kohlefaser-Finish tragen auch das Lenkrad, der Schaltknauf und die Schaltwippen. Zusätzlich wird eine neue Start-Stop-Schalterkappe verbaut sowie das "1 of 30"-Logo in die Mittelarmlehne eingelasert. Nie fehlen dürfen neue Matten für den Fuß- und den Kofferraum.

Fazit

Abt baut für ausgewählte Autohändler einen 750 PS starken und 320 km/h schnelle Audi RS6. Den gibt es nur 30-mal. Mit einem Preis von rund 275.000 Euro ist der zudem kein Schnäppchen.