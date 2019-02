In einer guten Welt würde der Beginn des Artikels so beginnen: Alfa Romeo wird 2020 ins Lkw-Geschäft einsteigen und hat einen ersten Prototypen des kommenden Sattelzugs vorgestellt.

Das Modell wird mit seinem italienischen Design und einer Elektroantriebseinheit der Konkurrenz von Tesla und Co. das Leben schwer machen.

Ein Traum von einem Lkw

In der bösen Welt ist der Alfa Romeo Truck nur ein Traum, ein Traum von einem Lkw, den der südkoreanische 3D-Zeichner per Photoshop in die reale Welt zauberte. Taekang Lee macht das nur zum Hobby. Und er findet es spannend, traditionellen Marken neue Modelle unterzujubeln. So entstand in mühevoller Detailarbeit ein Alfa Romeo Truck, auch weil die italienische Marke so überhaupt keine Nutzfahrzeug-Tradition hat – abgesehen von ein paar Transportern.

In Lees Welt muss ein Alfa-Truck auf den ersten Blick zu erkennen sein – mit dem gigantischen Scudetto an der Front gelingt ihm das ohne Zweifel und stellt damit die enormen Grills von Audi oder BMW komplette in den Schatten. In Chrom abgesetzt bildet das Scudetto den Rahmen der Windschutzscheibe, die Kühlergrilleinfassung und ein Stilelement der Schürze. In der Mitte prangt zudem noch das große Alfa-Logo, damit auch ja kein Zweifel an der Herkunft des Trucks besteht. Welcher Fahrer braucht das noch an der Rückwand seiner Kabine ein beleuchtetes Marken-Logo?

Auch das Quadrifoglio ist zu sehen

Erst beim zweiten Hinsehen offenbaren sich die weiteren Alfa-Zitate: Die Frontschürze entstammt dem Stelvio, ebenso die leicht modifizierten Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht.

Natürlich ist der italienische Truck in rot lackiert, trägt an der Seite das vierblättrige Kleeblatt „Quadrifoglio“ sowie die prägende Kotflügelform des Alfa-SUV. An der Rückwand der Zugmaschine findet sich die Form des Scudetto wieder.

Und was befindet sich unter der Haube? Nun, in einer guten Welt wird der 40 Tonnen-Alfa-Lkw von einem reinen E-Antriebsstrang befeuert, der über eine Reichweite von mindestens 1.000 Kilometern und über Akkus mit mindestens 1.000 kWh Kapazität verfügt. In einer bösen Welt, nun, da fährt er leider nicht.