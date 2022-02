Erlkönig Alpina XB7 Facelift Buchloe folgt dem Bayern-Facelift

BMW überarbeitet zum Modelljahr 2023 den Riesen-SUV X7. Bei Alpina in Buchloe adaptiert man den XB7 an den veränderten Look.

Alpina startete mit dem XB7 zwar erst 2020 und damit gut ein Jahr, nachdem BMW den X7 in den Handel gebracht hatte. Da aber das Werk bereits an der X7-Modellpflege für 2023 arbeitet, muss auch die Truppe in Buchloe ihr SUV-Topmodell bereits anpassen. Der Alpina XB7 wird ebenfalls in aufgefrischter Form für das Modelljahr 2023 erwartet.

Nur optische Retuschen

Wie es die Tarnfolien am erwischten Erlkönig andeuten, gibt es Änderungen an der Front und am Heck. BMW verpasst dem X7 neue Scheinwerfer, einen noch größeren Kühlergrill sowie eine daran angepasste Motorhaube. Diese Modifikationen übernimmt auch der Alpina XB7. An die modifizierte Schürze am Serien-SUV passt Alpina seinen Schürzenansatz an. Gleiches gilt für die Heckschürze. Die veränderten Serienrückleuchten wandern unverändert auch in den XB7.

Bei der Antriebstechnik erwarten wir keine Veränderung. Der Alpina XB7 dürfte weiter mit dem 4,4-Liter-Biturbo-V8 mit 612 PS und 800 Nm Drehmoment antreten. Damit rennt der Riesen-SUV in 4,2 Sekunden von null auf 100 km/h und ist bis zu 290 km/h schnell. Auch bleibt es bei der speziellen Getriebe- und Fahrwerksabstimmung sowie den Alpina-Spezialrädern.

Fazit

Alpina adaptiert den XB7 an das Werks-Facelift des BMW X7. Dabei wird es bei kleineren optischen Retuschen bleiben. An der Leistung des SUV ändert sich nichts. Kommen dürfte der Alpina XB7 zum Modelljahr 2023.