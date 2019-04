Bereits im Sommer 2018 brachte Aston Martin den neuen DBS Superleggera als Nachfolger für den Vanquish an den Start. Zum Sommer 2019 schieben die Briten jetzt den Aston Martin DBS Superleggera auch wieder als Cabrio in der Volante-Version nach.

Mit 725 PS auf 340 km/h

Wie schon beim Coupé greifen die Aston Martin-Techniker auch beim DBS Superleggera Volante auf das Aluminium-Chassis des DB11 zurück. Übernommen wird auch der 5,2 Liter große V12-Biturbomotor, der im Volante 725 PS und 900 Nm bereitstellt. Damit soll der offene Aston Martin in 3,6 Sekunden von Null auf 100 km/h spurten können, als Höchstgeschwindigkeit werden 340 km/h angegeben. Der Normverbrauch des offenen 2+2-Sitzers liegt bei 14 Liter. Wie auch das Coupé setzt der Volante auf eine ZF-Achtgang-Automatik, die das Antriebsmonent auf die Hinterräder transferiert.

Foto: Aston Martin

Das sportlich abgestimmte Fahrwerk setzt auf adaptive Dämpfer und 21 Zoll große Felgen, die vorne mit 265/35er Pneus bestückt sind. Hinten halten 305/30er Walzen den Fahrbahnkontakt. Bremspower im trocken knapp 1,9 Tonnen schweren Cabrio liefert eine Karbon-Keramik-Bremsanlage mit 410er Scheiben vorn und 360er Discs an der Hinterachse.

Karosserie aus Karbon

Aus Karbon gefertigt sind auch sämtliche Karosserie-Bauteile, das Verdeck, das in acht verschiedenen Farben zu haben ist, trägt natürlich wieder Stoff und eine gläserne Heckscheibe. Sichtbar wird die Kohlefaserlaminatsstruktur optional am Windschutzscheibenrahmen und dem Verdeckkastendeckel. Zur weiteren Ausstattung zählen LED-Scheinwerfer und LED-Rückleuchten, Sportsitze mit Memory-Funktion und Heizung sowie ein großes Infotainmentpaket. Ubernommen vom Coupé werden auch sämtlichen aerodynamischen Hilfsmittel, so soll der Volante fast die gleichen Abtriebswerte wie das Coupé erreichen.

Zun haben ist der neue Aston Martin DBS Superleggera Volante zu Preisen ab 295.500 Euro. Ausgeliefert werden die ersten Volante-Modelle ab dem dritten Quartal 2019.