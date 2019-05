Aston Martin DBS Superleggera Sonderedition zu einem James-Bond-Film

Vor 50 Jahren entstand der James-Bond-Film „Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ mit George Lazenby als James Bond und Telly Savalas als Bösewicht Ernst Stavro Blofeld. Aston Martin, seit Jahrzehnten mit Product Placements in der James-Bond-Welt fest verankert, nutzt dieses Jubiläum, um ein Sondermodell aufzulegen. Hinter dem etwas längeren Modellnamen „On Her Majesty’s Secret Service DBS Superleggera special edition” verbirgt sich ein olivgrün lackierter DBS Superleggera mit spezieller Ausstattung. Das Sondermodell soll an den 1968er Aston Martin DBS Vantage erinnern, der James Bond in dem Film von 1969 half, die Welt vor dem erpresserischen Blofeld zu retten.

Antriebsseitig entspricht das Sondermodell dem Serienfahrzeug – schließlich geizt die Basis nicht mit Potenz: 725 PS aus einem 5,2-Liter-Twinturbo-V12 und ein zwischen 1.800 und 5.000/min anliegendes maximales Drehmoment von 900 Newtonmetern machen des britischen Sportler bis zu 340 km/h schnell, in 3,6 Sekunden sind 100 km/h erreicht.

Ein bisschen rot und viel Champagner

Das Sondermodell bekommt diamantgedrehte Schmiederäder und einen speziellen Metall-Frontgrill mit sechs waagerechten Lamellen, der an das originale Filmauto erinnern soll. In den Innenraum gelangt der Kunde über Einstiegsleisten mit einem 007-OHMSS-Edelstahl-Badge, wobei die Abkürzung für “On Her Majesty’s Secret Service„ steht. Innen kommen als Bezugsmaterialen schwarzes Leder und graues Alcantara zum Einsatz – die Inspiration für diese Tonmischung lieferte wiederum das Originalauto von 1968. Es gibt zudem viele rote Akzente, zum Beispiel bei den Zeichen “Plus„ und “Minus„ auf den Karbon-Schalthebeln – hier stand laut Hersteller das rot ausgekleidete Handschuhfach des Originals Pate, in dem James Bond sein ausziehbares und mit einem Zielfernrohr versehenes Gewehr aufbewahrte.

Aston Martin Schwarzes Leder und rote Nähte im James-Bond-Editionsmodell des Aston Martin DBS Superleggera.

Die Käufer des Editionsmodells können zu ihrem Superleggera eine maßgeschneiderte schwarze Champagner-Kiste hinzubestellen. Das mit einer Metallschließe verschlossene und rotem Filz ausgekleidete Prickel-Reservoir fasst zwei Champagner-Falschen und vier Champagner-Flöten.

On Her Majesty’s Secret Service DBS Superleggera special edition im Video

28 Sek.

Limitiert und teuer

Es muss ein – zum Schluss noch zwei Zitate aus der originalen Pressemitteilung zum Editionsmodell: “… die neuen Modell werden die bedrohliche Straßenpräsenz des DBS Superleggera auf ein neues Niveau brutaler Eleganz heben.„ Außerdem wird Marek Reichman, Vice President und Chief Creative Officer von Aston Martin zitiert: “…das Olivgrün verleiht ihm eine Feinheit, die das Biest darunter verleumdet.„

On Her Majesty’s Secret Service DBS Superleggera.: Der ganz besondere Aston Martin in Bildern. Aston Martin 1/18 Sondermodell zum Filmjubiläum: Aston Martin On Her Majesty’s Secret Service DBS Superleggera special edition. Aston Martin 1/18 Sondermodell zum Filmjubiläum: Aston Martin On Her Majesty’s Secret Service DBS Superleggera special edition. Aston Martin 2/18 Das Editionsmodelle (links) soll an das originale Filmauto, einen 1968er Aston Martin DBS Vantage, erinnern. Aston Martin 3/18 Frontgrill mit sechs Querlamellen aus Metall. Aston Martin 4/18 Extrem auffällig: Die diamantgedrehten Felgen des Sondermodells. Aston Martin 5/18 Das Editionsmodell des DBS Superleggera (links) und der Aston Martin DBS Vantage von 1968, der im 1969er-James-Bond "Im Geheimdienst Ihrer Majestät" das Haupt-Filmauto war. Aston Martin 6/18 Einstiegsleiste mit 007-Logo und OHMSS-Schriftzug - die Abkürzung für "On Her Majesty’s Secret Service". Aston Martin 7/18 Schwarzes Leder und rote Akzente im Editionsmodell. Aston Martin 8/18 Das Fach in der Mittelkonsole ist rot ausgekleidet. Aston Martin 9/18 Rotes Editionslogo im Innenraum des Sondermodells. Aston Martin 10/18 Auch das Pluszeichen auf der Schaltwippe zum Hochschalten ist rot. Aston Martin 11/18 Perforiertes Leder für die Rücklehnen. Aston Martin 12/18 Editions-Badges auch an den forderen Kotflügeln. Aston Martin 13/18 Aston-Martin-Logo am Heck des Sportwagens. Aston Martin 14/18 Vom Sondermodell kommen 50 Exemplare in den Handel. Aston Martin 15/18 Neuer Grill im Vordergrund, hinten verschwimmt der originale Aston Martin DBS Vantage von 1968. Aston Martin 16/18 Die Luftöffnungen am vorderen oberen Ende der Frontkotflügel hatte auch der 1968er Aston Martin DBS Vantage (im Bild das neue Editionsmodell). Aston Martin 17/18 Der Aston Martin DBS Vantage von 1968 (hinten) half James Bond in "On Her Majesty’s Secret Service" beim Retten der Welt. Aston Martin 18/18 50 Exemplare des Sondermodells entstehen, in Deutschland kostet der Aston Martin On Her Majesty’s Secret Service DBS Superleggera special edition 356.007 Euro.

Vom Aston Martin On Her Majesty’s Secret Service DBS Superleggera special edition entstehen 50 Exemplare, jedes einzelne kostet in Deutschland 356.007 Euro – das beutet einen Aufpreis in Höhe von 60.507 Euro gegenüber der Basisvariante. Ob Aston Martin das Sondermodell als Links- oder Rechtslenker baut, entscheidet der Kunde mit seiner Bestellung. Die Auslieferungen beginnen im vierten Quartal 2019.

Fazit

Die innige Verbindung von Aston Martin und James Bond ist für den vergleichsweise kleinen britischen Hersteller Segen und Fluch zugleich: Die meisten Fans der Filme mögen die Marke – und James Bond hat sehr viele Fans. Außerdem bietet jede Nachricht über den Geheimagenten die Chance auf zusätzliche PR oder eben auf zusätzliche Einnahmen mithilfe von teuren Editionsmodellen. Andererseits wird die ausgeprägte Bondlastigkeit auch Kunden abschrecken, die von der Bond-Attitüde genervt sind oder die einfach nichts mit dem Aston-Martin-Bond-Reflex anfangen können.