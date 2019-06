Neuer Audi E-Tron Quattro S (2020) Mit der Kraft der drei Herzen

Sein ziviler Bruder verfügt über zwei Elektromotoren, die je eine Achse antreiben, 408 PS Leistung sowie ein Batteriepack von 95 kW. Die „S“-Ausführung kommt mit einem weiteren Elektromotor an der Hinterachse daher. So hatte es Audi schon bei dem E-Tron Concept auf der IAA 2015 präsentiert. Entsprechend steigt die Leistung auf 500 bis 550 PS. Maximal dürfte das System locker die 600-PS-Marke knacken, dann könnte am Heck jedoch eher ein „RS“ statt eines „S“ stehen.

Tobias Sagmeister - Audi Der Audi E-Tron Quattro leistet 408 PS und kommt auf eine WLTP-Reichweite von 400 Kilometer.

Weniger Reichweite mit 95 kW-Akku

Spekulationen, der E-Tron kommt mit einem größeren Batteriepack, hat Audi selbst bereits einen Riegel vorgeschoben. 95 kW bleiben auch in der Performance-Version bestehen. Das bedeutet, dass durch das Mehrgewicht des dritten Motors, sowie die Mehrleistung die Reichweite von 400 Kilometern nach WLTP beim E-Tron S sicher sinken wird. Im Test von auto motor und sport kommt der SUV auf eine Reichweite von 380 Kilometern.

Bei der Optik legt der Audi E-Tron S jedoch zu. Die Ingolstädter verändern den Grill, ziehen die Schürze weiter nach unten und verpassen dem SUV neue Seitenschweller sowie einen aggressivere Heckschürze. Per Softwareupdate modifizieren sie die Luftfederung und legen das Modell tiefer. Hinter den Leichtmetallfelgen arbeitet einen neue vergrößerte Bremsanlage. Im Innenraum dürfte dann alles auf Sport getrimmt sein: Sportsitze, Sportlenkrad sowie zahlreiche Alu-Applikationen werten das Interieur auf. Selbstverständlich behält auch der E-Tron S die volldigitalen Anzeigen.

Ab 79.900 Euro kostet der E-Tron, unser voll ausgestatteter Testwagen knackte locker die 100.000-Euro-Grenze. Wir schätzen, das Basispreis liegt bei 95.000 Euro.