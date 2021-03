Neuer Audi Q4 E-Tron (2021) Elektro-SUV mit Hightech-Cockpit

Mit dem Q4 E-Tron bringt Audi 2021 einen vollelektrischen SUV in der Kompaktklasse an den Start. Flankiert wird er bei seinem Markteintritt von einer Sportback-Variante, die SUV-Coupé-Interessierte abfischen soll. Den Technik-Baukasten für den Audi Q4 E-Tron liefert der MEB.

Mit 4,49 Meter Länge, 1,87 Meter Breite und 1,61 Meter Höhe sortiert sich der Q4 E-Tron zwischen dem Q5 und dem Q3 ein. Als Elektro-Variante mit 2,76 Meter Radstand bietet der Q4 im Innenraum aber fast Q5-Verhältnisse, zumal auch der Kardantunnel nahezu entfällt, lediglich eine kleine Stufe ist noch zu entdecken. Doch der Innenraum hält noch mehr Spannendes bereit.

Abmessungen

Fünf Passagiere finden im neuen Audi Q4 E-Tron Platz, wobei die hinteren Insassen sieben Zentimeter höher sitzen als die auf den vorderen Plätzen. Trotzdem soll noch ausreichend Kopffreiheit herrschen. Neben den Passagieren bietet der Audi auch reichlich Platz fürs Gepäck. 520 Liter um genau zu sein. Legt man die hintere Sitzbank im Verhältnis 40:20:40 um, entsteht ein dachhoher Laderaum mit 1.490 Liter Volumen.

Audi Die Rücksitze lassen sich zu einem fast flachen Ladeboden umlegen.

Gegen Aufpreis gibt es ein Trennnetz sowie ein Gepäckraum-Paket mit einem Ladeboden, der auf zwei Höhen eingestellt werden kann. Des Weiteren bietet der Audi inklusive Handschuhfach Ablagen mit einem Stauraum von 24,8 Litern. Ein 4,4 Liter großes Staufach mit Deckel ist zudem in der der Mittelkonsole untergebracht. – dazu gesellen sich noch zwei Cupholder, zwei USB-C-Buchsen (gegen Aufpreis sind des vier) und die Audi I-Phone-Box. In allen vier Türen lassen sich jeweils bis zu 1 Liter große Flaschen unterbringen.

Interieur

Hingucker im Innenraum des Audi Q4 E-Tron ist der markante Armaturenträger. Das dreidimensionale Cockpit ist von zwei Luftausströmern eingerahmt, das MMI-Display in der Mitte dem Fahrer zugeneigt. Unter dem Display liegt die Bedieneinheit für die Klimatisierung.

Eine Bedieninsel ragt in den Innenraum hinein und beherbergt den kompakten Shifter für die Wahl der Fahrstufen, einen kapazitiven Lautstärke-Drehregler, die Start-Stopp-Taste, den Warnblinkschalter und die Taste für Audi Drive Select.

AUDI AG Das Kombiinstrument verfügt serienmäßig über ein 10,25 Zoll großes Display, das über das Lenkrad bedient wird.

Der Fahrer greift in ein Zweispeichenlenkrad mit kleinem Pralltopf und Audi-Ringen. Die oberen Speichen tragen hinterleuchtete Touch-Flächen, die auch Wisch-Bewegungen erkennen. Beim Tastendruck erfolgt ein haptisches Feedback. Je nach Ausstattungsversion stehen verschiedene Lenkräder zur Wahl. In der Top-Version gibt es lenkradfeste Wippen für die Schubrekuperation und eine zweiteilige Blende auf den Speichen. Der beheizbare Kranz ist hier oben wie unten abgeflacht.

Bei den Innenraumfarben können sich die Kunden zwischen Schwarz, Stahlgrau, Santosbraun oder Pergamentbeige entscheiden. Zu den insgesamt neun Ausstattungspaketen gehört auch ein Nahtpaket. Fünf Pakete sind für die Basisversion erhältlich, die vier anderen für das Interieur S Line. Sie unterscheiden sich bei den Einstiegsleisten, beim Lackton der Akzentflächen, beim Material der Armauflagen und beim Dachhimmel. Alle optionalen Ausstattungspakete für das Interieur umfassen eine weiße LED-Beleuchtung, alternativ gibt es das mehrfarbige Ambiente-Lichtpaket Plus. Für das Interieur S Line sind einige Features exklusiv: beleuchtete Aluminium-Einstiegsleisten, eine Pedalerie mit Edelstahl-Auflagen, ein schwarzer Dachhimmel, S-Prägungen in den Sitzlehnen, ein Lenkradkranz aus perforiertem Leder mit Kontrastnaht sowie S-Badges.

Sitze

Sicherheitsseitig sind die vorderen Sitze mit Seitenairbags und Center-Airbags zwischen Fahrer und Beifahrer ausgerüstet. In Sachen Komfort bieten die Sitze optional eine Heizung, elektrische Einstellungen sowie eine Lendenwirbelstütze. In einer Basis- und einer Sportversion sind die Kopfstützen integriert.

Audi Die Sitze sind mit verschiedenen Bezügen orderbar.

Wer das Interieur S Line-Paket ordert kann zwischen Leder-/Kunstleder-Mix und dem Leder Feinnappa wählen. Außerdem gibt es noch die Kombination Kunstleder und Microfaser Dinamica.

Augmented Reality Head-up-Display

Audi setzt im Q4 E-Tron auf ein volldigitales Bedien- und Anzeigekonzept: Es umfasst das digitale Kombiinstrument, das zentrale MMI-Touch-Display, die Sprachsteuerung sowie das optionale Augmented Reality Head-up-Display.

Letzteres zeigt auf einer Diagonalen von 70 Zoll zwei von einander getrennte Informationsfelder an. In einem flachen Statusbereich erhält der Fahrer Infos zu Tempo, Verkehrszeichen sowie Assistenz- und Navigationssymbole. Sie "schweben" rund drei Meter vor dem Fahrer. Zehn virtuelle Meter vor ihm beginnt der AR-Bereich: Er zeigt die Hinweise einiger Assistenzsysteme, Navigationspfeile sowie Start- und Zielpunkte. Der Clou, diese Hinweise werden an der richtigen Stelle optisch über die reale Außenwelt gelegt und dynamisch animiert.

AUDI AG Das AR-Head-up-Display projiziert ein 70 Zoll großes Bild auf die Windschutzscheibe.

Dabei spielt die Picture Generation Unit (PGU) eine zentrale Rolle. Sie ist tief in der Instrumententafel integriert und leitet Licht eines LCD auf zwei ebene Spiegel. Spezielle Optiken trennen die Anteile für den Nah- und den Fernbereich und lenken die Anzeigen auf einen konkaven elektrisch verstellbaren Spiegel. Von ihm aus gelangen die Hinweise des Head-up-Displays auf die Windschutzscheibe.

Die Bilder entstehen in einem AR-Creator im Modularen Infotainment-Baukasten (MIB 3), der die Anzeigen im Takt von 60 Frames pro Sekunde zusammenfügt. Aus den Daten der Frontkamera, des Radarsensors und der Navigation werden die Hinweise passend eingeblendet.

AR-Navigation

Besonders bei der Darstellung der Navigation soll das AR-Head-up-Display hervorstechen. Wie ein Drohne zeigt ein schwebender Pfeil die nächste Aktion an. So kündigt der Pfeil vor einer Kreuzung das Abbiegen an und weist kurze Zeit später genau in die Einmündung. Im Statusfenster gibt es außerdem die Entfernungsdaten.

Als weiteres Feature unterstützt das Head-up-Display den Fahrer mit optischen Hinweisen, wenn er zum Beispiel die Spur verlässt oder den Tempomaten aktiviert hat.

Cockpit

Das Kombiinstrument verfügt serienmäßig über ein 10,25 Zoll großes Display, das über das Lenkrad bedient wird. Es zeigt neben dem Tacho noch ein Powermeter für die wichtigsten Antriebsinformationen an. Zwei Varianten kosten Aufpreis. Im Virtual Cockpit sind Navi-Karte und zwei Ansichten der Infotainmentbedienung enthalten. Das Virtual Cockpit Plus bietet die Layouts "Classic", "Sport" und "E-Tron", bei dem das Powermeter die Hauptrolle spielt. Viele Anzeigen lassen sich hier über das MMI frei konfigurieren.

AUDI AG Das digitale Cockpit gibt es in drei Ausführungen.

MMI Touch-Display und Sprachsteuerung

Das MMI verfügt über akustisches Feedback und misst 10,1 Zoll. Standardmäßig ist es als MMI Radio plus mit DAB-Empfang ausgeführt und dient zur Steuerung des Infotainments und einiger Komfortfunktionen. Außerdem ist die Texteingabe per Handschrift möglich. Gegen Aufpreis gibt es ab Ende des Jahres eine größere Ausführung mit 11,6 Zoll und höherer Auflösung.

Als dritte Bedienebene im Audi Q4 E-Tron steht die Sprachsteuerung zur Verfügung, die mit dem Keyword "Hey Audi" aktiviert wird.

Antrieb und Reichweite

Starten wird der Audi Q4 E-Tron mit Elektromotoren an beiden Achsen und einer Systemleistung von 306 PS. Kombiniert mit einer im Unterboden platzierten Batterie mit 82 kWh Kapazität ergeben sich Reichweiten von 450 Kilometer. Der Spurt von Null auf 100 km/h soll in knapp über sechs Sekunden machbar sein. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei abgeregelten 180 km/h erreicht. Später könnten noch Versionen mit kleineren Batterien und Varianten mit reinem Heckantrieb folgen. Gepaart mit der großen Batterie steigt die Reichweite dann auf über 500 Kilometer.

Exterieur

Optisch scheint sich der Audi Q4 E-Tron nicht weit von der in Genf 2019 gezeigten Studie Audi Q4 E-Tron Concept zu entfernen. Die Schürzen der Serie müssen auf die Unterfahrschutz-Elemente des Concept Cars verzichten. Auch die üppigen Be- und Entlüftungsöffnungen entfallen oder werden kleiner. Dafür gewinnt die Frontschürze eine kleine Spoilerlippe. Auch der Wechsel von Hochglanz-Alufelgen im XXL-Format zu schnöden Stahlfelgen kennzeichnet den Weg zur Serie.

Rund 50.000 Euro dürften auf dem Preisschild der Audi Q4 E-Tron-Basisversion stehen, wenn das Modell 2021 auf den Markt kommt.

Fazit

Mit dem Q4 E-Tron bringt Audi in der beliebten SUV-Kompaktklasse ein rein elektrisch angetriebenes Modell an den Start. Bis zu 500 Kilometer Reichweite sind eine Ansage, 50.000 Euro als Grundpreis bei den aktuellen E-Auto-Prämien durchaus nicht abschreckend.