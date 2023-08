1955er VW Bus T1 Schulwagen in Scheune gefunden

Auch die Scheinwerfereinheiten werden marginal verändert. Am Heck erfahren die Leuchten ein Rebrush, außerdem haben sich die Designer der Schürze angenommen. Nach wie vor ragen die ovalen Auspuffendrohre rechts und links aus der Schürze. Die seitliche Tarnung soll die leicht veränderten Schweller kaschieren. Der Audi RS3 scheint deutlich tiefer zu liegen und steht auf großen Leichtmetallrädern im Y-Design. Die geben den Blick auf die vergrößerte Bremsanlage frei.

Natürlich wertet Audi den Innenraum auf. Der Touchscreen in 10,1 Zoll und das große 12,3 Zoll messende digitale Cockpit sind gesetzt. Die Software für das Infotainmentsystem wurde aktualisiert. Zahlreiche RS-Anzeigen halten wieder Einzug, ebenso wie Logos im Innenraum. Natürlich wartet der heiße A3 mit den RS-typischen Insignien auf: Alu-Elemente an Pedalen, Türen, Armaturenträger und Mittelkonsole. Dazu Sportsitze und -Lenkrad und farblich abgesetzte Ziernähte.

Doch was wirklich zählt, ist unter der Haube. Dort bleibt es beim legendären 2,5-Liter-Fünfzylinder mit Turbo, der es im "8YA"-Modell auf 400 PS bzw. in der Performance-Edition auf 407 PS bringt. Für den finalen Schuss im Verbrennerbereich hatte Audi Sport-Boss Grams schon angedeutet, dass man das Potenzial des Motors ausschöpfen werde. Tuner Abt hatte bereits 2022 mit seinem RS3-R gezeigt, was ihn dem Fünfzylinder steckt. Sie kitzelten aus dem Aggregat 100 PS mehr heraus.