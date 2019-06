Neuer Audi SQ8 (2019) SUV-Coupé erhält V8-TDI mit Mildhybrid

Dass er kommt, war klar, doch nun ist es auch amtlich bestätigt: Audi hat uns den neuen SQ8 gezeigt. Das Top-Modell des Ingolstädter SUV-Angebots bekommt neben der „S-Line“-spezifischen Sonderausstattung einen gewaltigen Dieselmotor unter die Haube. Der Vierliter-V8-Diesel ist prinzipiell bereits aus dem Audi SQ7 bekannt, wird für den SQ8 allerdings nochmals aufgerüstet, mit einem Riemen-Starter-Generator und entsprechender Mildhybrid-Funktion.

Neuer Audi SQ8 als Mild-Hybrid

Die für den Starter-Generator notwendige Technik, ein 48-Volt-Teilbordnetz, ist auch für ein anderes Detail notwendig, den elektrischen Verdichter. Der „elektrisch angetriebene Verdichter“ (EAV) wird dank des leistungsfähigeren Teilbordnetzes in Sekundenbruchteilen auf bis zu 70.000 Umdrehungen gebracht. Der EAV sitzt auf der „kalten“ Seite der Ladeluftkühlung und unterstützt den Dieselmotor durch seine Aufladung bei niedrigen Drehzahlen. Er eliminiert so das „Turbo-Loch“, wodurch der Dieselmotor sehr homogen über den gesamten Drehzahlbereich seine Leistung abliefern kann. Bei höheren Motordrehzahlen, wenn genügend Abgasdruck für die konventionellen Lader vorhanden ist, wird der EAV über einen Bypass im Ansaugsystem umgangen.

Audi Der neue Audi SQ8 beschleunigt in unter fünf Sekunden auf Tempo 100

Zusätzlich zu diesem dritten Lader, der bereits bei anderen Audi-Modellen eingeführt wurde, gibt es im Audi SQ8 nun eben auch den Riemen-Starter-Generator (RSG). Der RSG dient einerseits dazu, die Effizienz zu steigern. Im Schiebebetrieb kann die Elektromaschine Strom rekuperieren, der in einem relativ kleinen Lithium-Ionen-Akku des 48-Volt-Netzes zwischengespeichert wird. Auf der anderen Seite kann der RSG den Motor nach dem „Segeln“ oder einem Stopp an der Ampel besonders komfortabel und schnell wieder starten. Bis zu einen halben Liter Diesel auf 100 Kilometer soll die komplexe Technik sparen.

An den Eckdaten des V8-Diesel ändert sich durch den RSG allerdings nichts, identisch zum SQ7 liefert der Vierliter-Achtzylinder auch im SQ8 435 PS und 900 Newtonmeter Drehmoment ab. Damit lässt sich der schwere Brocken erwartungsgemäß ziemlich zügig bewegen. 4,8 Sekunden auf Tempo 100 verspricht die Audi-Zentrale, während dem Vorwärtsdrang bei 250 km/h elektronisch Einhalt geboten wird.

Audi Das Interieur des S-Modells ist wie gewohnt schwarz, als Kontrast lassen sich rote oder graue Sitzfarben ordern

Optisch halten sich die Änderungen gegenüber dem regulären Audi Q8 in Grenzen, sie entsprechen dem S-Line-Paket, das auch für die anderen Q8-Modelle erhältlich ist. Auffälligste Merkmale sind der Single-Frame-Grill in platinumgrauer Kontrastfarbe sowie die SQ8-spezifische Abgasanlage mit zwei Doppelrohr-Auslässen am Heck. Über das Drive-Select-System kann ein in der Abgasanlage integrierter Soundaktuator angesteuert werden, um den V8-Klang zu verstärken.

Der SQ8 fährt serienmäßig mit der adaptiven Luftfederung vor, die in einem Verstellbereich von bis zu 90 Millimetern die Fahrwerkshöhe anpassen kann. Optional kann die Allradlenkung dazu geordert werden, durch welche sich die Hinterachse mit bis zu fünf Grad Lenkwinkel am Geschehen beteiligt. Ebenfalls gegen Aufpreis bietet Audi die elektromagnetische aktive Wankstabilisierung EAWS an, die auf geraden Strecken die Stabilisatoren entkoppelt und so Wankbewegungen reduziert und den Abrollkomfort erhöht. Im Gegenzug werden bei sportlicher Fahrweise die Stabilisatorhälften aktiv gegeneinander verdreht und so die Seitenneigung reduziert.

Der neue Audi SQ8 im Video

Audi SQ8 (2019) Neuvorstellung

3:16 Min.

Neben den serienmäßigen 21-Zoll-Rädern wird es den SQ8 auch mit einer 22-Zoll-Kombination mit 285/40er Bereifung geben. Ebenfalls in der Aufpreisliste: Rote Bremssättel und Bremsscheiben aus Kohlefaser-Keramik. Preise hierfür hat Audi noch nicht genannt, ebensowenig die für den SQ8 selbst. Gesetzt ist jedenfalls eine Marke: Rund 100.000 Euro dürfen SQ8-Interessenten schon einmal einplanen.

Bildergalerie Audi SQ8 Audi 1/17 Audi hat den mächtigen SQ8 vorgestellt, der das Angebot nach oben abrundet Audi 1/17 Audi hat den mächtigen SQ8 vorgestellt, der das Angebot nach oben abrundet Audi 2/17 Das heue Top-SUV der Marke setzt auf den Vierliter-V8-TDI Audi 3/17 Für den Einsatz im Q8 wurde der bereits aus dem Q7 bekannte Achtzylinder um einen Riemen-Starter-Generator ergänzt Audi 4/17 Dank dessen Hilfe soll bis zu ein halber Liter Minderverbrauch möglich sein Audi 5/17 Charakteristisch für den neuen Audi SQ8 ist die Doppelrohr-Auspuffanlage Audi 6/17 Die optischen Unterschiede zum normalen Q8 ergeben sich durch das serienmäßige S-Line-Paket Audi 7/17 Das zeichnet sich vor allem durch den farblich abgesetzten Single-Frame-Grill aus Audi 8/17 Neben den beiden konventionellen Abgas-Turboladern verfügt der V8-Diesel über einen elektrisch angetriebenen Verdichter Audi 9/17 Serienmäßig steht der Audi SQ8 auf 21-Zoll-Rädern im speziellen Design Audi 10/17 Gegen Aufpreis gibt es 22-Zöller mit 285/40er Bereifung Audi 11/17 Audi 12/17 Mit drei Metern Radstand bietet der SQ8 für ein SUV-Coupé reichlich Platz im Innenraum Audi 13/17 LED-Licht ist Serie, gegen Aufpreis können HD Matrix-LED-Scheinwerfer geordert werden Audi 14/17 Horizontale Linien – unter anderem in Form des Lichtbandes am Heck – betonen die Breite des SUV-Coupés Audi 15/17 Audi 16/17 Sportsitze sind Serie, auf Wunsch gibt es die S-Sportsitze plus mit integrierten Kopfstützen und hohen Wangen Audi 17/17 Auf Wunsch gibt es für die Sitze, die Mittelarmlehne und die Armauflagen in den Türen Bezüge in Rotorgrau oder Arrasrot, das Grund-Interieur ist S-typisch schwarz gehalten

Fazit

Audi präsentiert mit dem SQ8 das neue Topmodell im Ingolstädter SUV-Angebot. Erstmals kommt ein Riemen-Starter-Generator bei dem Vierliter-V8-TDI zum Einsatz. Der 435 PS starke Dieselmotor soll dadurch bis zu einen halben Liter sparsamer sein. Dank zusätzlichem „Elektroturbo“ (elektrisch angetriebener Verdichter EAV) liegt bereits bei niedrigen Drehzahlen eine hohe Leistung an.