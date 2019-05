Audi TT Quantumgrau Edition (2019) Als Editionsmodell in den Karriereherbst

Vielen Audi- und Autofans dürfte das Herz bluten oder geblutet haben, als sie erfuhren, was der neue Audi-Chef Bram Schot da auf der Hauptversammlung gesagt hat. Als er skizzierte, wie das geplante Sparprogramm der Ingolstädter genau aussehen soll, sagte der Niederländer: „Zum Fokussieren gehört auch das Weglassen. Den Audi TT zum Beispiel.“ Zack, einfach so gab Schot das Karriereende des Kult-Coupés bekannt. „In wenigen Jahren werden wir den TT durch ein neues emotionales Modell in der gleichen Preisklasse ersetzen. Durch ein Elektroauto.“ Das wird dann kein kompaktes Coupé mehr sein, sondern wohl ein SUV-Crossover (mehr dazu hier).

Sonderserie auf Basis des 45 TFSI Quattro S-tronic

Dem R8 wird es übrigens ähnlich ergehen. Dabei hat Audi beide Modelle kürzlich noch aufwändigen Facelifts unterzogen. Damit sich das – in diesem Fall beim TT – noch lohnt, startet Audi die Sonderserie Quantumgrau Edition, vom der nur 99 Exemplare gebaut werden sollen. Die limitierte Auflage erhält den Antrieb des 45 TFSI Quattro S-tronic. Die technischen Eckdaten lauten demnach: Zweiliter-Turbobenziner mit 245 PS und maximal 370 Newtonmetern, der seine Kraft über ein Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe an alle vier Räder weitergibt. Den Null-auf-Hundert-Sprint absolviert das Coupé in 5,8 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 250 km/h.

Die Audi TT Quantumgrau Edition steht aber nicht nur für ein Ende, sondern auch für einen Anfang. „Mit ihm starten wir den Onlinehandel für Neufahrzeuge“, sagte Bram Schot bei der Hauptversammlung. Der vorkonfigurierte 2+2-Sitzer, der innen über das Designpaket Expressorot verfügt und 62.305 Euro kostet, wird demnach ausschließlich über das Internet verkauft. Im Juni soll das Prozedere starten. Nähere Informationen dazu will Audi in Kürze bekanntgeben.