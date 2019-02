Angetrieben wird der neue Bentley Bentayga Speed vom bekannten W12-TSI-Motor mit sechs Liter Hubraum. Für den Einsatz im bentayga Speed wurde der allerdings etwas nachgeschärft. Mit einer neuen Motorsteuerungssoftware klettert die Leistung auf 635 PS, das maximale Drehmoment wird bei 900 Nm erreicht. Die Höchstgeschwindigkeit des Bentayga steigt dadurch von 301 auf 306 km/h, die Spurtzeit verkürzt sich von 4,1 auf 3,9 Sekunden. Abrufbar ist das leistungsangebot über vier Fahrmodi, die sich vom Comfort bis Sport spreizen. Letzterer wurde für den Speed neu abgestimmt.

Passend zum höheren Leistungsniveau wartet der Bentayga Speed mit einer exklusiven Exterieur-Optik auf. Dunkel getönte Scheinwerfer, Seitenschwellerleisten in Wagenfarbe und ein auffälliger Heckflügel weisen auf das Leistungsvermögen des SUV hin. Kühler- und Stoßfängergrilleinsätze in dunkler Tönung, ein exklusives 22-Zoll-Raddesign, das mit drei unterschiedlichen Oberflächen verfügbar ist, sowie die typischen Speed-Embleme unterstreichen das sportliche Design.

Exklusiver Innenraum

Auch beim Interieur nimmt der Bentayga Speed eine Sonderstellung ein. Neu sind schwungvolle Designelemente an Tür und Türgriff, am Rand der Sitzflächen und Rückenlehnen sowie an der unteren Konsole, neue kontrastierende Garnfarben für die Rautensteppung, dezente Speed-Embleme, ein beleuchteter Speed-Schriftzug an der Einstiegsleiste sowie die erstmalige Verwendung von Alcantara-Materialien in einem Bentayga.

Mit an Bord sind immer die Wankstabilisierung und ein straffer abgestimmtes Fahrwerk, optional kann der Kunde unter anderem 22 Zoll große Felgen und eine Keramikbremsanlage wählen. Natürlich lässt sich auch der Speed weiter individualisieren.

Premiere feiert der Bentley Bentayga Speed auf dem Genfer Autosalon. Ein Marktstartdatum sowie einen Preis nannte Bentley noch nicht.