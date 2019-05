Wenn Sie mit diesem Auto beim Dorffest in Oberammergau vorfahren, spuckt der Tuba-Spieler vermutlich vor lauter Ehrfurcht sein Mundstück in die Maß. In reinstem Gletscher-Weiß erstrahlt die Bavarian Edition des Luxus-GT-Cabriolets Bentley Continental – in Handarbeit vom Spezial-Karosseriebauer Mulliner erschaffen.

Weiß-Blau und Weiß

Foto: Bentley Es gibt nix bessas wia wos guads - zum Beispiel die Stickerei in den Kopfstützen.

Jetzt aber mal Senf bei die Brezn, was kann das Sondermodell, von dem es genau eines geben wird? Wenn Sie jetzt glauben, die Bavarian-Edition beschränke sich auf Weiß-Blaue Rauten in den Kopfstützen und die bereits genannte Außenlackierung, dann rucken Sie schonmal den Gamsbart zurecht, denn es gibt noch mehr. Und zwar – Blaskapellen-Tusch – ein ebenfalls in Gletscher-Weiß gehaltenes Cockpit-Furnier, eine Plakette auf der Einstiegsleiste und noch mehr Weiß-Blaue Rauten auf den Kotflügeln. Achja, und ein Faltdach in Imperial-Blau. Wenn das mal nicht runtergeht wie ein Schmalzler, dann wissen wir es auch nicht.

Vorgestellt werden soll die Bentley Continental GT Cabrio Bavarian Edition in des Freistaats Hauptstadt München, bei einem örtlichen Bentley-Händler. Ob das Einzelstück dort höchstbietend versteigert wird, oder doch im direkten Duell bei Schuhplattler und Fingerhakeln gewonnen werden kann, ist noch nicht bekannt. Was dagegen schon jetzt klar ist: Der stolze Besitzer ist lieber zünftig als vernünftig.

Foto: Bentley Do setzt die nieda - in ein Cockpit, das analog zur Außenhaut in Gletscher-Weiß gehalten ist.

Wir hätten da übrigens noch einige weitere Ideen für Mulliner-Sondereditionen: Pott-Edition in Kohlenschwarz, Ostfriesen-Edition als Ottifanten-Artcar, Mecklenburg-Vorpommern-Edition in Seenplatten-Blau oder eine Stuttgart-Edition in Feinstaub-Plaketten-Rot. Wie das Serienmodell aussieht, erfahren Sie in unserer Bildergalerie.

Fazit

Auch wenn Bentley mit Bayern kaum mehr vereint, als der gleiche Anfangsbuchstabe, ist es natürlich eine pfundige Geste, derartige Sondermodelle zu bauen. Fans wird die Bavarian Edition sicherlich finden, da haben wir keine Zweifel. Dann heißt es auf dem Sparbuch „O'zapft is“, denn ganz günstig wird so ein Unikat bestimmt nicht sein.