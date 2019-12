Bentley Continental GT Limited Edition Pikes Peak Zur Erinnerung an die Rekord-Bergfahrt

Beim legendären Bergrennen am Pikes Peak in Colorado trat 2019 ein Bentley Continental GT in der Klasse der unmodifizierten Serienautos an und holte einen neuen Klassenrekord. Am Steuer des mit einem W12-Motor bestückten Bentley saß Rhys Millen, der beim Race to the Clouds auch schon ganz oben auf dem Siegertreppchen stand. Mit dem Continental schaffte er den Berg in 10 Minuten und 18,4 Sekunden und verbesserte damit den bestehenden Klassenrekord um 8,4 Sekunden.

Farbkleid wie an der Rennversion

Zum Gedenken an diese rasante Bergfahrt legt Bentley jetzt vom Continental GT das Sondermodell Pikes Peak auf. Das tritt in einem radium-grünen Lackkleid mit schwarz abgesetzten Flächen an und nimmt so die Lackierung des Rekord-Fahrzeugs auf. Dazu gibt es ein Body-Kit aus Kohlefaserlaminat. Die grüne Lackfarbe nehmen auch die Bremssättel sowie spezielle Label auf den Pirelli-Reifen auf, die auf den 22 Zoll großen Sonderfelgen montiert sind. Der Maschendrahtkühlergrill trägt in Anlehnung an den 100. Geburtstag der Marke eine lackierte 100.

Natürlich wird auch das Interieur auf Pikes Peak getrimmt. Die dunkel gehaltenen Ledersitze tragen ein Rautenmuster mit Kontrastnähten in Radium-Grün. Auch die Türtafeln, das Lenkrad, die Fußmatten und die Abdeckungen der Lautsprecher tragen entsprechend farbig abgesetzte Elemente. Dazu gibt es Pikes Peak-Logos auf den Kopfstützen sowie eine Grafik der Bergrennstrecke samt Rekordzeit auf der Armaturentafel im Bereich des Beifahrers. Abgerundet wird das Pikes Peak-Programm mit speziellen Einstiegsleisten.

Nur 15 werden gebaut

Befeuert wird das Sondermodell vom bekannten W12-Motor mit 635 PS und 900 Nm Drehmoment. Damit soll der Rekord-Continental in 3,7 Sekunden von Null auf 100 km/h spurten und maximal 333 km/h schnell sein. Schnell sein sollte auch, wer eines der Sondermodelle ergattern möchte, denn Bentley legt nur 15 Exemplare auf. Bestellbar sind diese ab Dezember 2019. Wie üblich nennt Bentley keinen Preis.