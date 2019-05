Bentley Grand Touring Konzept Ein Blick 30 Jahre in die Zukunft

Bentley ist eine der ganz großen Traditionsmarken. Aber selbst wer schon 100 Jahre Firmengeschichte auf dem Buckel hat, muss sich für die Zukunft rüsten. Wie die britische Autoexpress berichtet, wird Bentley am 10. Juli 2019 eine Studie enthüllen, die die ferne Zukunft des Oberklasse-Herstellers andeuten soll. Bentley-Chefdesigner Stefan Sielaff spricht von einem Blick rund 30 Jahre voraus.

Zu sehen sein wird eine Grand Touring-Vision, die in den zurückliegenden zwei Jahren ganz im Geheimen entwickelt wurde. Kein Raumschiff, wie Sielaff betont, aber ein Design, das klar für Bentley steht und das sich in Auszügen in den Bentley-Modellen der folgenden Jahre wiederfinden wird.