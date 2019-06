Bestattungs-Reisebus Für die große letzte Reise

Der niederländische Bus-Hersteller Van Hool hat in Zusammenarbeit mit dem Reisebusunternehmen Koninklijke Beuk aus den Niederlanden ein besonderes Bestattungsfahrzeug entwickelt und gebaut.

Auf Basis den Modells „Van Hool EX11L“ wurde der Bestattungs-Reisebus für die letzte Reise des Verstorbenen aufgebaut – auch, weil nach Mitteilung von Van Hool immer häufiger Reisebusse als Bestattungsfahrzeug eingesetzt werden.

Letzte Fahrt zum Abschied

Koninklijke Beuk Auf den zahlreichen Sitzplätzen finden die Trauernden Platz.

Bei dem speziellen Bus ist es nun möglich, auf einer Bahre den Sarg mit dem Verstorbenen mitzunehmen. Gleichzeitig können Angehörige und Freunde während der Fahrt Abschied nehmen. An Bord des modifizierten Reisebusses gibt es Platz für 26 Personen, für die auch Plätze mit Tischen vorgesehen sind. Im hinteren Bereich findet sich ein etwas separierter Bereich mit einer größeren Sitzgruppe. Getönte Scheiben sorgen für die Privatsphäre. Während der Fahrt können die Angehörigen Filme und Fotos des Verstorbenen auf drei Bildschirmen betrachten und/oder dessen Lieblingsmusik lauschen. Auch gibt es die Möglichkeiten, spezielle Orte abzufahren, die im Leben des Verschiedenen eine Rolle gespielt haben.

Praktische Funktionen wie ein längerer, stabilerer Aufzug, eine breitere Tür in der Mitte und eine sichere Befestigung sind für eine professionellen Sargüberführung vorgesehen. Zudem sind die Fahrer speziell geschult.

Der Van Hool EX11L gehört zur Klasse der Elf-Meter-Busse. Er wird von einem nach Euro 6 eingestuften DAF-Diesel-Motor mit 367 PS oder 408 PS angetrieben. Van Hool baut seit 1947 Reisebusse und Nutzfahrzeuge im belgischen Koningshooikt. Auch in Skopje (Mazedonien) hat Van Hool eine Produktion. Koninklijke Beuk ist ein niederländisches Familienunternehmen mit Standorten in Noordwijk, Amsterdam und Hilversum. Es bietet unter anderem internationale Busreisen an.