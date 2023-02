Bestellstopp VW T6 Bulli-Fans müssen Gas geben

Der VW T6 wird seit 2015 verkauft, 2019 wurde die Faceliftversion T6.1 eingeführt. 2024 folgt dann der Nachfolger des Bulli, der dann allerdings aus der Kooperation mit Ford stammt und auf dem bereits vorgestellten Ford Transit Custom basiert.

Viele Aufträge, eingeschränkte Produktion

Die Produktion des VW T6.1 läuft noch bis Ende Juni 2024, allerdings sind die Auftragsbücher für den Transporter in allen seinen Varianten bereits Anfang 2023 so prall gefüllt, dass VW Bestellstopps für den T6.1 verhängt.

"Wir sind beim T6.1 schon fast bis zum Produktionsende ausverkauft", sagte ein VW Nutzfahrzeug-Verantwortlicher, der namentlich nicht genannt werden wollte, gegenüber der Automobilwoche. "Wir werden die Bestellbücher wohl in absehbarer Zeit schließen müssen." Noch habe man zwar etwas Luft, einen Termin für den endgültigen Bestellstopp gebe es noch nicht. Nach Informationen der Automobilwoche dürfte es aber spätestens im Sommer so weit sein.

"Mit Hinblick auf den Mitte 2024 bevorstehenden Auslauf der Produktion des T6.1 haben wir ein besonderes Augenmerk auf die Auftragseingänge und stellen so sicher, dass wir alle bereits vorliegenden und zu erwartenden Bestellungen produzieren und ausliefern können", bestätigte eine VWN-Sprecherin der Automobilwoche auf Anfrage.

Ab März weitere Bestellstopps

Große VW-Händler sind da schon weiter und verkünden auf ihren Seiten ganz klare Daten. Nach dem bereits erfolgten Bestellstopp für den Volkswagen T6.1 Multivan, betrifft es ab dem 3. März 2023 auch die Varianten Transporter Kasten, Transporter Kombi und Caravelle, steht es da zu lesen. VW begründet die Beendigung der freien Bestellbarkeit mit weiterhin bestehenden Störungen der Lieferketten und der damit einhergehenden unverändert schlechten Versorgung von Zulieferteilen. Ausgenommen vom Bestellstopp sind noch der T6.1 California Beach und der T6.1 California Ocean. Aber auch hier dürften die Auftragsbücher bald geschlossen werden.

Umfrage 127 Mal abgestimmt Sollte VW den T6 noch länger bauen? Nein, der geplante Modellwechsel 2024 ist richtig. Ja, so lange, bis die Nachfrage abebbt. mehr lesen

Fazit

VW will die Produktion des T6 erst Mitte 2024 beenden. Doch bereits Anfang 2023 sind die Auftragsbücher so prall gefüllt, dass für viele Versionen keine Bestellungen mehr angenommen werden. Wer also noch einen T6-Bulli will, muss schnell zuschlagen. Der T6-Nachfolger kommt dann 2024 auf Basis des Ford Transit Custom aus der Türkei.