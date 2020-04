BMW 4er Cabrio Erlkönig Mega-Niere kombiniert mit Stoff-Kapperl

Den 3er hatte BMW 2019 neu gebracht, gegen Ende 2020 folgt dann die neue 4er-Baureihe. Die kommt wieder als Coupé und Cabrio sowie in den scharfen M-Varianten. Das 4er Cabrio haben wir jetzt als Erlkönig erwischt.

Dass der neue BMW 4er mit einer Mega-Niere wie an der Studie aus dem Jahr 2019 kommen wird, haben schon erste Erlkönige vom 4er Coupé sowie aus der Produktion durchgesickerte Bilder bestätigt. Natürlich wird auch das 4er Cabrio – Code G23 – die neue Buggestaltung übernehmen.

Wieder mit Stoffverdeck

Eine zweite radikale Veränderung erwartet das Mittelklasse-Cabrio im Dachbereich. Hier schwenken die Bayern wieder zurück zum Stoffverdeck. Das faltbare Hardtop der noch aktuellen Baureihe ist damit passé. Das klassische Stoffverdeck spart Gewicht, erhöht damit die Fahrdynamik und auch das Kofferraumvolumen. Zudem liegen Stoffverdecke wieder voll im Trend, während faltbare Hardtops auf breiter Front aussterben.

Breite Motorenpalette von 200 bis über 500 PS

Gewicht spart auch die neue CLAR-Plattform, die auch unter dem 4er Cabrio steckt. Zudem bietet diese alle Optionen für die volle Bandbreite an Antrieben – also auch elektrifizierte Versionen. Zum Kernangebot der Motorenpalette im 4er Cabrio gehören die bekannten Vier- und Sechszylinder-Motoren als Diesel und Benziner. Los geht es bei rund 200 PS. Der Topmotor im M440i wird 374 PS und Allradantrieb haben. Dazu wird es die neuen Plugin-Hybrid-Antriebe geben. Eine reine Elektroversion des Cabrios ist nicht zu erwarten. Für Power-Fans wird in der M4-Variante des Cabrios später ein bis über 500 PS starker Reihensechszylinder nachgeschoben.