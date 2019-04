Dem V12-Motor läuft langsam die Zeit davon: Toyota baut in seinen neuen Century nur noch den V8-Hybrid aus dem Lexus LS600H ein, Mercedes-AMG entwickelt keinen V12-Nachfolger. Bentley (als W12), Aston Martin und Ferrari haben immerhin noch einen – und Rolls-Royce – sicher einer der Gründe, warum BMW als Rolls-Royce-Mutter den großen Verbrenner weiterhin gut gebrauchen kann.

Foto: BMW Aktuell leistet der BMW-V12 577 PS.

V12-Produktion an der Kapazitätsgrenze

Die Anpassung des V12 an die neuen Abgasnormen dürfte laut Bayer unglaublich schwierig werden – trotzdem sieht er Chancen, die Aufgabe zu meistern. Schließlich ist BMW immer noch vom Erfolg seines Zwölfzylinder-7ers überrascht: „Seit wir das Fahrzeug vorgestellt haben, produzieren wir mit maximaler Kapazität.“ freut sich Bayer.

Die meisten Kunden des heftigen Aggregats sitzen in China und dem Nahen Osten. In China wird auf den Zwölfzylinder eine hohe Strafsteuer fällig, die der chinesische Kunde offensichtlich gerne zahlt. Dass der V12 nach der letzten Anpassung an die aktuellen Emissionsvorschriften „nur“ noch 577 statt 602 PS leistet und damit gerade mal 47 PS stärker ist als BMWs V8, scheint die V12-Fans nicht zu stören. Ob der Leistungsvorsprung des V12 gegenüber dem V8 in Zukunft wieder steigen könnte, dazu macht BMW naturgemäß keine Aussage – schließlich möchte man keine potentiellen V12-Kunden zum Warten auf eventuelle Leistungssteigerungen motivieren.