BMW Vision M Next Wird der i8-Nachfolger ein Hypercar?

BMW wird noch im Juni 2019 die Studie Vision M Next präsentieren. Analog zum i Next, der die Zukunft des autonomen Fahrens zeigen soll, gibt der M Next einen Ausblick, wie sich BMW das sportliche Selbst-Fahren der Zukunft vorstellt.

BMW spricht unter Verwendung des traditionellen Marken-Claims über „das neue Zeitalter der Freude am Fahren“. Die ersten Teaser auf den M Next kommen vom Fotokünstler Thomas Demand, der Bilder von Details des Concept Cars gemacht. Die Aufnahmen sind zwar sehr abstrakt, aber wenn nicht alles täuscht, deutet speziell eine Aufnahme der C-Säule an, das auch der Zukunftsentwurf in der Tradition etlicher Markenvorbilder steht. Man meint Linien zu erkennen, die an den i8 erinnern, aber auch Ecken, die auf den legendären Mittelmotorsportwagen M1 hinweisen.

M GmbH träumt vom Hypercar

Die letzte Sportwagen-Studie hat BMW passenderweise vor 10 Jahren vorgestellt: Auf der IAA 2009 stand als Concept Car BMW Vision Efficient Dynamics der Vorbote des i8, der 2013 als Serienfahrzeug debütierte.

Gerüchten oder einfach nur Wünschen von Fans der Marke zufolge arbeitet BMW schon länger an einer Weiterentwicklung des i8, während die M GmbH von BMW schon seit geraumer Zeit am Bau eines Supersportwagens mit niedrigen Emissionen und großer Leistung interessiert sein soll.

Nachdem der i8 vor fünf Jahren als Hybridsportler mit vergleichsweise bescheidenem 3-Zylinder-Benziner an die ersten Kunden ging, gab es hartnäckige Gerüchte, dass BMW an einer zumindest vierzylindrigen Power-Version des i8 arbeite – zusammen mit der Elektrounterstützung sollte damit die 500-PS-Grenze fallen, im Raum stand aber auch ein Sportwagen, der mit rund 700 PS Systemleistung rund 150.000 Euro kosten sollte. Beides wäre angesichts der Konkurrenz aus Aston Martin Valkyrie, Mercedes-AMG One oder Ferrari SF90 mit 1.000 PS und mehr eher bescheiden.

Elektro-Power ist das neue Sportlich

Aber nachdem BMW vor 10 Jahren den Hybrid als zeitgemäß ansah, muss die Zukunftsvision eines BMW-Sportwagens ein reines Elektro-Auto à la Lotus 130 werden. Beim Vision M Next stehen laut BMW jedenfalls das sportliche Fahren und der Fahrer im Mittelpunkt, der durch intelligente Technologien zum „ultimativen Fahrer“ wird. Design und Technik intensivieren das gewünschte Fahrerlebnis und sollen dank „Boost“-Funktion entsprechende Dynamik bringen.

Gut vorstellbar, dass die Dynamik auch von den neuen Möglichkeiten des Torque-Vectoring beim Elektroantrieb kommen soll. Durch die blitzschnelle Leistungsverschiebung mehrerer E-Motoren auf einzelne Räder, steigt die Regelgeschwindigkeit elektronischer Fahrstabilitätssysteme wie ESP enorm an und erlaubt viel mehr Agilität sowie höhere Kurvengeschwindigkeiten.

Über die Optik lässt sich angesichts der recht abstrakten Teaser nur spekulieren. Manche Aufnahme deutet aber auf Proportionen wie beim i8 oder eine Linienführung klassischer Mittelmotorsportwagen wie Ferrari 488 oder Lamborghini Hurácan hin.

Designlinien für den M Next: BMW Vision und Hommage Concept Cars BMW 1/33 Dieses Detailfoto vom M-Next dürfte die C-Säule und das flach auslaufende Dach zeigen. BMW 1/33 Dieses Detailfoto vom M-Next dürfte die C-Säule und das flach auslaufende Dach zeigen. BMW 2/33 Das könnte die Draufsicht auf die C-Säule des M Next sein; in der rechten oberen Ecke wäre dann die dunkle Heckscheibe zu sehen. Darunter könnte die langgezogene C-Säule in einer Art Finne auslaufen. BMW 3/33 Diese Gestaltung der Luftführung erinnert an den i8, die Form an den i3. BMW 4/33 Was hier zu sehen ist? Schwer zu sagen. Aber die kontraststarke Farbkombination aus Orange und Schwarz scheint für den Entwurf wichtig. BMW Motorrad 5/33 Das ist der BMW Vision Next 100, ein Concept Car, das BMW zum 100. Firmenjubiläum präsentiert hat. BMW 6/33 Der i Next ist das Gegenstück zum M Next - ein Elektro-SUV, das weitgehend autonom fahren können soll. Stefan Baldauf/Guido ten Brink 7/33 Der BMW i Vision Dynamics stand auf der IAA 2017. BMW 8/33 Er gibt einen Ausblick auf ein rein elektrisch angetriebenes, viertüriges Coupé, das als i4 2020 auf den Markt kommen soll. BMW 9/33 Der BMW Vision Next 100 sollte einen Ausblick auf eine autonom fahrende Limousine der fernen Zukunft sen. BMW 10/33 Flügeltüren und vollverkleidete Reifen machen klar: Hier handelt es sich um ein reines Concept Car. Wolfgang Gröger-Meier 11/33 Beim Lenken soll die Karosserie die Räder weiterhin bedecken wie eine Haut. Wolfgang Gröger-Meier 12/33 Die Proportionen des 2016 vorgestellten Vision Next 100 erinnerten schon ein wenig an den i Vision Dynamics von 2017 (i4). SB-Medien 13/33 Schon auf der IAA 2009 zeigte BMW den Vision Efficient Dynamics, den Vorboten des i8. SB-Medien 14/33 Der Vision Efficient Dynamics wirkte 2009 sehr futuristisch; die Serienversion debütierte 2013 als i8. SB-Medien 15/33 Speziell die Heck-Gestaltung mit dem halboffen eingezogenen Heck war stilbildend. Hans-Dieter Seufert 16/33 Der i8 erinnerte auch an den legendären Mittelmotorsportwagen M1, der 1978 debütierte. Hans-Dieter Seufert 17/33 Seine recht kantige Karosse hat Giorgio Giugiaro entworfen. Hans-Dieter Seufert 18/33 Der M1 trug einen 3,5-Liter-Sechzylinder-Vierventiler mit 277 PS hinter den Rücksitzen und Klappscheinwerfer vorn. Bonhams 19/33 Vom M1 entstanden in drei Jahren Bauzeit nur 450 Exemplare - drum werden gute Exemplare heute zu hohen sechsstelligen Preisen gehandelt. BMW 20/33 Ein Vorläufer des M1 war das deutlich futuristischer gezeichnete Concept Car BMW turbo von 1972, das trotz seiner schnittigen Form als Sicherheits-Auto konzipiert war. Hardy Mutschler 21/33 Es hatte Fahrerassistenzsysteme wie ABS, Radar-Abstandswarner und einen Querbeschleunigungsmesser. Die in das Dach fortgesetzten Türpfosten sollten einen unsichtbaren Überrollkäfig bilden. Hardy Mutschler 22/33 Knautschzonen mit hydraulischen Dämpfern in Front und Heck sorgten genauso für Sicherheit wie die Farbgebung: Das knallige Rot mit leuchtend oranger Front- und Heckpartie ist schwer zu übersehen. Hardy Mutschler 23/33 Auch der turbo hatte einen Mittelmotor - allerdngs einen Vierzylinder. Hardy Mutschler 24/33 Tiefer Schwerpunkt und breite Spur sollten eine gute Straßenlage gewährleisten. BMW AG 25/33 Zum 30-jährigen Jubiläum des BMW M1 präsentierte BMW im April 2008 die Studie M1 Hommage. BMW 26/33 Die Farbgebung erinnerte an den BMW turbo. BMW 27/33 Am Heck sieht man bereits Anklänge an den i8. BMW 28/33 Die Studie war laut BMW nur eine Hülle ohne Motor. BMW 29/33 Der 2002 Hommage basierte technisch auf dem M2. BMW 30/33 Die Jägermeister-Lackierung der 70er trug das Coupé 2016 in Pebble Beach BMW 31/33 Zuvor hatte es auf dem Concorso am Comer See in Hellblau debütiert. BMW 32/33 Die vom 2002 bekannten Augenbrauen-Blinker versteckten sich beim Hommge teils hinter Karosserieüberwölbungen. BMW 33/33 Niere und Rundscheinwerfer machen aus dem Hommage eindeutig einen BMW.

Fazit

Die Stimmen, die sagen, BMW brauche einen richtigen Sportwagen, sind zahlreich. Aber die Meinungen, was ein richtiger Sportwagen heutzutage ist, sind ähnlich vielfältig. Beim Blick in die fernere Zukunft dürfte sich vielerorts gar Ratlosigkeit einstellen. Egal, was oder wie der M Next wird: Was die Zukunftsvision der „Freude am Fahren“ angeht, dürfte es wieder sehr viele verschiedene Standpunkte geben.