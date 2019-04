Gleich vorab – BMW-Fans in Deutschland müssen tapfer sein. Das Sondermodell BMW M2 Competition Edition Héritage wird nur in einer Auflage von 40 Exemplaren gefertigt und nur auf dem französischen Markt angeboten. Dank EU können dort aber auch deutsche Kunden auf Einkaufstour gehen.

Mit viel Karbon ab 75.000 Euro

Das Sondermodell auf Basis des aktuellen BMW M2 Competition zeigt sich vom legendären BMW 2002 Turbo von 1970 inspiriert. Zur erweiterten Ausstattung zählen unter anderem verschiedene Anbauteile aus dem BMW M Performance-Angebot. So präsentieren sich unter anderem der Frontsplitter, die Frontblades, der Diffusor, die Auspuffendrohrblenden, der Heckspoiler mit Heritage-Schriftzug, die Außenspiegel sowie diverse andere Details aus Sichtkarbon. Ein Hingucker sind auch die stehenden Radnaben-Logos sowie das Dekor in den typischen BMW-Motorsportfarben. Die durchnummerierte Sonderedition trägt natürlich verschiedene Sondermodellplaketten innen und außen am Fahrzeug sowie Heritage-Schriftzüge. Technisch bleibt der BMW M2 Competition unverändert.

Vorgestellt wurde das Sondermodell anlässlich des BMW M Town Festival am 27. und 28. April in Magny-Cours. Die limitierte Auflage kostet ab 75.000 Euro und wird auch zu diesem Preis bestimmt seine Fans finden.

Der BMW 2002 Turbo leistete aus seinem Vierzylinder-Turbomotor seinerzeit 170 PS und 241 Nm Drehmoment und konnte damit in unter sieben Sekunden von Nulll auf 100 km/h spurten sowie eine Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h erreichen.