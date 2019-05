Die sind ja schon nett bei der M GmbH. Nicht nur, weil sie den 35. Geburtstag des M5 nicht vergessen haben. Und auch nicht nur, weil sie sogar ein Geschenk in Form eines Sondermodells mitbringen. Nein, weil sie so großzügig sind. 35 Jahre M5 wären bezogen auf eine Sonderedition ja eigentlich die Steilvorlage für eine Limitierung auf 35 Exemplare. Die M-Leute aber sind so spendabel, dass sie einfach eine Null dranhängen und 350 draus machen. Da werden sich 315 Käufer aber ganz besonders über dieses unverhoffte Glück freuen.

Es ist nicht so, wie es scheint

Und was stellt man sich da in die Garage? Wir fangen direkt und ohne Umschweife mit dem größten Knaller an: Im Innenraum scheint güldenes Karbon den Ton anzugeben. Doch in Wahrheit handelt es sich um golden eloxiertes Aluminium, das nur so tut, als sei es Karbon. Wie auch immer – das sieht mal wirklich besonders aus. Da fragen Sie sich sicher, warum wir das jetzt direkt einfach so rausgehauen haben. Ohne Spannungsbogen oder dramatisch-verbalen Trommelwirbel.

Foto: BMW Das Karbon tut so, als sei es Gold, ist in Wahrheit aber Aluminium. Sei´s drum - das Dekor sieht schon sehr schick aus.

Nun ja, weil ansonsten nicht viele Unterschiede zum Basismodell M5 Competition auszumachen sind. Zu erwähnen wären da noch die üblichen Plaketten, die das Sondermodell benennen – etwa auf den Einstiegsleisten oder der Cupholder-Abdeckung. Die Lackierung trägt den Titel Frozen Dark Grey Metallic und entstammt dem BMW Individual-Programm. Exklusiv für das Sondermodell angefertigt wurden dagegen die 20-Zoll-Leichtmetallfelgen in Graphitgrau mit Y-Speichendesign.

Aber so ein M5 Competition ist ja an sich schon spektakulär genug. Es klingt jetzt ein bisschen, als würden wir uns langweilen, aber das tun wir nicht. V8 mit 625 PS, Turboaufladung, aktives Differenzial, 3,3 Sekunden auf Tempo 100 – das ist doch alles andere als langweilig. Ab Juli 2019 sind die weltweit 350 Editionsmodelle verfügbar. Und falls Sie keine abbekommen, findet sich im M5 Competition-Konfigurator sicher noch eine Alternative in puncto Farben und Felgen. Sie müssten lediglich auf die Plaketten verzichten.