Brabham BT62 (2019) Renn-Debüt steht kurz bevor

Die in Großbritannien neu registrierte Marke wird geführt von David Brabham, Sohn des dreimaligen Formel 1-Weltmeisters Jack Brabham. David Brabham selbst verfügt auch über Rennerfahrung und ist mehrfacher Le Mans-Gewinner. Zum jetzigen Zeitpunkt ist bekannt, dass Brabham Automotive mindestens zwei Fahrzeuge fertigen möchte: Den kompromisslosen Sportwagen BT62 und eine etwas komfortablere, aber noch namenlose Variante.

Brabham BT62 wiegt nur 972 Kilo

Detaillierte Informationen gibt es bislang aber nur zum BT62. Zum Beispiel, dass das Auto sowohl als Links- als auch als Rechtslenker in drei Varianten erhältlich sein wird: Zum einen als waschechter Rennwagen, der am Wochenende des 9./10. November in Brands Hatch im Rahmen des Saisonfinales der Britcar Endurance Championship sein erstes Motorsport-Event bestreiten wird. Außerdem als zwar „ziviler“, aber nicht straßenzugelassener Rennstrecken-Bolide. Und drittens als Sportwagen mit Straßenzulassung.

Brabham Automotive Das erste neue Brabham-Modell ist ein Mittelmotorsportwagen mit dem Namen BT62.

Außerdem wissen wir nun, dass Brabham die BT62-Produktion streng auf 70 Fahrzeuge limitieren wird, wobei die Aufteilung unter den drei Modellversionen variabel ist. Auch die Preise unterscheiden sich stark. Mit Abstand am günstigsten ist erstaunlicherweise die Rennversion mit 750.000 Pfund (knapp 870.000 Euro) Nettopreis. Aber diese ist natürlich auf das Wesentliche reduziert: Statt einer Lackierung gibt es eine Folierung nach Kundenwunsch, das Karbon-Interieur kommt völlig unverkleidet daher. Ein zweiter Sitz und ein Basis-Ersatzteilpaket kosten extra.

BT62 mit 5,4-Liter-V8-Saugmotor

Beides bringt das „Ultimate Track Car“ aufpreisfrei mit. Es kostet aber auch umgerechnet 1,15 Millionen Euro ohne Steuern. Die Umwandlung in einen straßenzugelassenen Sportwagen schlägt mit weiteren 167.000 Euro netto zu Buche. Um den BT62 straßentauglich zu machen, wurde die Bodenfreiheit angehoben, der Wendekreis verringert, eine Klimaautomatik eingebaut und die Innenausstattung modifiziert. Im Kaufpreis enthalten ist jeweils eine umfangreiche Rennstreckeneinweisung.

Testfahrten auf der Rennstrecke

Von außen sind alle Brabham BT62-Versionen an ihrem mächtigen Karbon-Heckspoiler und T-förmige Rückleuchten zu erkennen. Zudem bauen sie alle auf der gleichen Sicherheitszelle aus Karbon und Chrom-Molybdän-Stahl samt integriertem Überrollkäfig. In ihnen schlummert ausnahmslos der Grund für die Supersportwagen-Optik: Ein 5,4 Liter großer V8-Saugmotor, der es auf 710 PS bringt und den Brabham selbst entwickelt hat. Der Motor muss ein Trockengewicht von lediglich 972 Kilogramm beschleunigen – das ergibt ein Leistungsgewicht von unglaublichen 1,37 kg/PS.

V8-Motor mit 667 Newtonmetern

Bemerkenswert: Auch ohne Aufladung entwickelt der V8 angeblich ein maximales Drehmoment von 667 Nm. Die gibt er über ein hinter dem Motor montiertes Renngetriebe ausschließlich an die Hinterräder weiter. Von elektronischen Fahrhilfen ist – von einer Traktionskontrolle abgesehen nicht die Rede. Der BT62 soll „mehr von seinem Fahrer verlangen. Er ist ein Auto für die, die sich selbst herausfordern und an ihre Grenzen gehen, um Fahren in seiner reinsten Form zu erleben“, so der Pressetext. BT62-Käufer sollen ein maßgeschneidertes Entwicklungsprogramm bekommen, um das ganze Potenzial des Supersportwagens ausschöpfen zu können.

Die aufwendig aerodynamisch optimierte Karosserie soll einen Abtrieb von bis zu 1,2 Tonnen liefern. Zum Vergleich: Der McLaren Senna, der extremste Sportwagen der anderen Sportwagenmarke mit Formel-1-Bezug, schafft „nur“ 800 Kilogramm. Zum Verzögern kann der Brabham auf Brembo-Carbon-Keramik-Stopper mit Sechskolbenzangen sowie Motorsport-ABS zurückgreifen. Die 18-Zöller mit Zentralverschluss tragen Slick-Reifen von Goodyear, die als neuer Ausrüster den bisherigen Entwicklungspartner Michelin abgelöst haben. Auch das pneumatische Hubsystem zum schnellen Aufbocken beim Boxenstopp, die Motorsport-fokussierten Anzeigen und das abnehmbare Multifunktionslenkrad machen unterstreichen die Racing-Ambitionen.

Erste 35 Fahrzeuge erinnern an Jack Brabham

Die ersten 35 Fahrzeuge sollen an die ersten 35 Siege von Jack Brabham erinnern, sie sind entsprechend lackiert. Bestellungen nimmt Brabham bereits seit einiger Zeit entgegen, und die ersten Auslieferungen sollen zum Jahresbeginn 2020 erfolgen – rechtzeitig zum Start der Rennsaison auf der Nordhalbkugel.

Brabham BT62 Technische Daten Abmessungen Länge 4.460 mm Breite 1.950 mm Höhe 1.200 mm Radstand 2.695 mm Gewicht 972 kg Tankkapazität 125 l Motor Typ Mittelmotor V8 Bohrung / Hub 94 mm x97 mm Hubraum 5.387 ccm Kompression 10.5:1 Leistung 710 PS bei 7.400/min. Drehmoment 667 Nm bei 6.200/min. Reifen vorne 27/65 R18 hinten 31/71 R18

Fazit

Bald wird es ernst für Brabham: Der BT62 muss auf der Rennstrecke zeigen, dass er sein Geld wert ist. Und dass er siegfähig ist, schließlich verdammt der Name Brabham zum Erfolg.