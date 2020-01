Brennstoffzellen-Auto von Hyperion Motors und NASA Auto mit Weltraumtechnik

Futuristischer wird es heute nicht mehr. Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat ein Auto mitentwickelt, das auf der New York Auto Show Premiere feiert. Angetrieben wird es von einer Brennstoffzelle.

Sicher haben Sie schon mal jemanden sagen hören „Das Auto sieht ja aus wie ein Raumschiff“: Auf der New York International Auto Show 2020 wird ein Concept-Car enthüllt, das vielleicht nicht so aussieht, aber insgesamt doch näher mit einem Raumschiff verwandt ist als andere Fahrzeug. Das Auto von Hyperion Motors wurde nämlich von der US-Raumfahrtbehörde NASA mitentwickelt.

Auto mit Weltraumtechnik

Hyperion Die Informationsdichte zum Auto ist wie der Erkenntnisgewinn aus den Teaser-Bildern - nicht allzu aufschlussreich.

Natürlich ist da alles noch Top Secret und total geheimnisvoll, doch in einer Pressemitteilung ist von Technologie aus dem Weltraumzeitalter die Rede. Ob das nun bedeutet, dass ein Beutelchen Astronautennahrung im Handschuhfach liegt, oder die Tachonadel in einer hochreinen Edelgasumgebung gelagert ist, lässt sich nicht sagen.

In weniger spekulativen Gefilden bewegen wir uns in puncto Antriebstechnologie. Es wird sich wohl um eine Brennstoffzelle oder eine Weiterentwicklung dieses Prinzips handeln. Woher wir das wissen? Das 2011 gegründete Mutter-Unternehmen Hyperion Company forscht auf dem Gebiet der Wasserstofferzeugung, -speicherung und -antriebe. Der Fokus liegt dabei auf Zuverlässigkeit, Effizienz und und Leichtbau. Für den Automobilsektor erstmal keine schlechte Herangehensweise. Doch bevor wir uns in Lobeshymnen ergehen, warten wir lieber erstmal die Enthüllung der Studie ab.

Fazit

Automobilbau ist keine Raketenwissenschaft? Vielleicht doch, wenn die NASA ihre Finger im Spiel hat. Wir jedenfalls sind gespannt, welche Weltraumtechnik im Hyperion Concept Car stecken soll.