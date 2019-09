Bugatti Chiron fährt 300 mph - mit Video Die Hintergründe zum Speed-Rekord

Eigentlich dachten wir, der Jagd nach der magischen 300-mph-Marke (482,8 km/h) würden vornehmlich die Amerikaner – allen voran Hennessey und SSC – mit schwedischer Beteiligung durch Koenigsegg frönen. Es hieß, der neue Bugatti-Chef Stephan Winkelmann setze andere Prioritäten. Für Spielereien wie den Wettstreit um das schnellste Serienauto bleibe neben der Fahndung nach sinnvollen Ergänzungen zum bislang einzigen Bugatti-Modell Chiron kein Platz. Denkste! Plötzlich dreht da ein Bugatti mit 304,773 mph (490,5 km/h) auf der VW-eigenen Teststrecke im niedersächsischen Ehra-Lessien seine Runden. Ein Geschwindigkeitsrekord, mal eben so im Vorbeigehen – der übrigens bereits am 2. August erzielt wurde.

Vorserienfahrzeug eines Chiron-Derivats

Anscheinend haben die Franzosen ebenso heimlich wie akribisch darauf hingearbeitet – und das wohl schon eine ganze Weile: „Unser Ziel war es, die magischen 300 Meilen pro Stunde zu erreichen, als erster Hersteller überhaupt“, sagte Winkelmann nach der Rekordfahrt. „Das haben wir nun geschafft und macht uns, die gesamte Mannschaft, und mich, unheimlich stolz.“

Bugatti Mit 490,5 km/h über die Teststrecke in Ehra-Lessien: Vorserienauto eines Bugatti-Chiron-Derivats.

Welch großer Aufwand hinter dem Projekt steht, zeigt allein schon das Rekordauto. Dabei handelt es sich nicht um einen normalen Chiron. Auch die gestern publizierte Bezeichnung „seriennaher Prototyp des Bugatti Chiron“ führt in die Irre. In Wahrheit handelt es sich beim Rekordbrecher um ein Vorserienfahrzeug eines Chiron-Derivats – ein Ableger des aktuellen Modells also, der demnächst auf den Markt kommt.

Optimierte Aerodynamik und 100 PS Mehrleistung

Worum es sich dabei genau handelt, will Bugatti nach wie vor nicht so recht verraten. Offiziell ist lediglich von „aerodynamischen Verbesserungen“ die Rede, von einer „zusätzlichen Sicherheitszelle“ und dass der Fahrersitz mit Sechspunktgurten ausstaffiert wurde. Auf den ersten Blick erkennbar ist das um 25 Zentimeter verlängerte Heck, das im Vergleich zum Standard-Chiron eine viel stärker ausmodellierte Abrisskante und einen riesigen Diffusor präsentiert. Statt zwei mittig positionierter Sechseck-Endohre gibt es zwei übereinander angeordnete und runde Endrohr-Paare rechts und links. Auch die Lufteinlässe und Spoiler und Front und Flanke haben die Bugatti-Aerodynamiker umgestaltet.

Bugatti Chiron 300 mph-Geschwindigkeitsrekord

3:29 Min.

Die Kollegen vom britischen Magazin „Top Gear“, die den Rekordversuch begleiteten, verraten ein paar weitere Geheimnisse. Zum Beispiel, dass der W16-Motor mit acht Litern Hubraum und vierfacher Turboaufladung etwas erstarkt ist. Er leistet im Rekordauto 1.600 PS – 100 PS mehr als der normale Chiron. Getriebe und Allradantrieb sollen dagegen unangetastet geblieben sein. Die Bodenfreiheit ist dafür deutlich geringer, und der aktive Heckflügel samt Airbrake wichen einem starren Heckteil. „Die Technik hatten wir frühzeitig unter Kontrolle“, sagt Entwicklungschef Stefan Ellrott. „Nach allen Berechnungen und Tests waren wir uns sicher, dass es mit dem Rekord klappen muss.“

Michelin lieferte eigens angefertigte Reifen

Größter Unsicherheitsfaktor waren die Reifen. Die Rekord-Pneus bauen zwar auf den Michelin Pilot Sport Cup 2-Rundlingen des Chiron auf, zeigen sich aber in allen Belangen verstärkt. Bugatti zufolge drehen sich die Reifen bei einem derartigen Tempo 4.100 mal pro Minute – angesichts dieser Zahl lässt sich zumindest erahnen, wie stark sie dabei belastet werden. Um böse Überraschungen auszuschließen, wurden die Reifen auf dem Prüfstand bis 511 km/h getestet, nach der Produktion einzeln geröntgt und erst unmittelbar vor dem Rekordversuch aufgezogen. „Ein Weltrekordversuch auf offener Strecke kann ein paar Überraschungen bereithalten“, sagte Ellrott. „Aber wir hatten Glück und alles hat gepasst.“

Und Bugatti hatte einen exzellenten Fahrer. Andy Wallace kennt sich auch mit Geschwindigkeitsrekorden und Ehra-Lessien, schließlich trieb er dort bereits 1998 den McLaren F1 mit 391 km/h über den Asphalt – damals ebenfalls Rekord. Der 58-jährige Brite mag ein Highspeed-Junkie sein, ist aber gewiss kein Draufgänger: „Der Chiron war gut vorbereitet, lief perfekt und die Strecke sowie die Wetterbedingungen waren ideal. Ich habe mich sehr sicher gefühlt, selbst in diesen hohen Geschwindigkeitsbereichen“, sagte Wallace nach der Fahrt.

Ab 300 km/h in 50-km/h-Schritten vorwärts

Der ehemalige Le-Mans-Sieger (1988) absolvierte den Lauf nach einem genauen Plan: Ab 300 km/h tastete er sich in 50-km/h-Schritten vor, um zu sehen, ob alle Bedingungen stimmen und der Chiron optimal ausbalanciert ist. Nach einer Aufwärmrunde ging er bereits auf's Ganze: Mit 200 km/h beschleunigte er aus der nördlichen Kurve auf die 8,8 Kilometer lange Gerade heraus, um dort bis zum exakt definierten Bremspunkt den Rekord aufzustellen. Bis es soweit war, gab er 70 Sekunden ununterbrochen Vollgas. „Wichtig war, dass ich ab 200 km/h aus der Kurve raus bin, um auf der Geraden die Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Das verlangt höchste Konzentration“, sagte Wallace.

Bugatti 58 Jahre und kein bisschen langsam: Andy Wallace fuhr den Bugatti beim Rekordlauf.

Dass Wallace auch diesen Rekord wieder in Ehra-Lessien aufgestellt hat, ist durchaus ungewöhnlich. Die Strecke liegt nur 50 Meter über dem Meeresspiegel; der Ort weist deshalb eine höhere Luftdichte auf als die bekannten, deutlich höhergelegenen Strecken in den US-Bundesstaaten Utah oder Nevada. „Luftdruck, Luftdichte und Temperatur sind bei Hochgeschwindigkeitsfahrten sehr wichtig und machen je nach Höhenlage bis zu 25 km/h aus“, sagt Stefan Ellrott. Weil Ehra-Lessien dennoch die größtmögliche Sicherheit geboten habe, sei die Entscheidung letztlich trotzdem für die dreispurige und 21 Kilometer lange Bahn in Niedersachsen gefallen.

Kein offizieller Guinness-Weltrekord

Die Strecke ist Bugatti zufolge aber auch der Hauptgrund, warum sich kein offizieller Guinness-Weltrekord realisieren ließ. Dafür hätte das Auto innerhalb von 60 Minuten in beide Richtungen fahren müssen; für die Wertung hätte der Durchschnitt beider Läufe gegolten. In Ehra-Lessien wird aber fast ausschließlich im Uhrzeigersinn gefahren, was sich auf den Asphalt auswirkt. Heißt, die Reifen hätten auf dem Rückweg gegen den Untergrund arbeiten müssen und wären wohl sehr heiß geworden – mit unabschätzbaren Konsequenzen. „Die Sicherheit des Fahrers steht bei uns an erster Stelle“, sagt Ellrott, weshalb es Bugatti dabei belassen hat.

Auch Stephan Winkelmann gibt sich zufrieden mit dem erreichten Rekord, der immerhin TÜV-zertifiziert ist. Mehr noch, er erklärt die Highspeed-Jagd für seine Firma damit für beendet. „Dies war das letzte Mal für uns. Als Erster, der die 300 Meilen pro Stunde übertrifft, hat Bugatti seinen Namen in die Geschichtsbücher geschrieben – das bleibt für immer“, sagt der Markenchef. „Wir haben mehrfach gezeigt, dass wir die schnellsten Autos der Welt bauen. Künftig legen wir unseren Fokus auf andere Bereiche.“ Das haben wir zuvor auch gedacht. In Zukunft bleiben wir aber besser etwas wachsamer als dieses Mal.

Top 13 Schnellste Autos der Welt Platz Modell Topspeed in mph Topspeed in km/h 1 Bugatti Chiron (Vorserienauto eines Derivats) 304,773 490,484 2 M2K Motorsports Ford GT (inoffiziell) 300,4 483,4 3 Koenigsegg Agera RS 277,9 457,2 4 Hennessey Venom GT 270,4 435 5 Bugatti Veyron Super Sport 268 431 6 Hennessey Venom GT Spyder 265,6 427,4 7 Bugatti Chiron 261 420 8 SSC Ultimate Aero 256 412 9 Bugatti Veyron EB 16.4 253,8 408 10 Saleen S7 Twin Turbo 248 399 11 Koenigsegg CCR 242 389 12 McLaren F1 241 388 13 Pagani Huayra BC 238 383

Fazit

Klar, am Ende ist der Bugatti-Rekord eine Marketing-Aktion. Fest steht auch, dass es sich nicht um einen offiziellen Guinness-Rekord handelt – den hält weiterhin der Koenigsegg Agera RS mit 457,2 km/h. Dennoch beeindruckt die Leistung des Bugatti-Teams in höchstem Maße und stellt der Supercar-Konkurrenz eine Riesenaufgabe und brüllt es förmlich in die Welt hinaus: „Hennessey, SSC, Koenigsegg und Co.: Ihr wisst, wo die Bestmarke liegt. Nun seid Ihr an der Reihe!“