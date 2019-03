Das große Aufräumen geht weiter. Nach dem Aus- und Umbau der SUV-Baureihen sind nun die Cadillac-Limousinen dran. Und da baut der Luxus-Ableger von General Motors das Angebot von oben nach unten aus. Den Anfang hatte der S-Klasse-Konkurrent CT6 gemacht. Mit dem neuen CT5, den Cadillac nun in einer ersten Präsentation enthüllte, folgt eine Alternative für die obere Mittelklasse. Damit sollen beispielsweise Kunden der BMW 5er-Reihe zum Wechsel animiert werden.

Foto: Cadillac Mit hochwertigem Finish will Cadillac in der oberen Mittelklasse punkten

Die Vorstellung des neuen CT5 macht Cadillac in Form eines Web-Events. Bis zur offiziellen Enthüllung auf der New York Auto Show in der zweiten Aprilhälfte sollen wöchentlich neue Videos von der Luxus-Limousine erzählen und schließlich eine „Sensory Symphony“ aus Fahrzeuggeräuschen zur Messepremiere erklingen. Was man sich darunter vorstellen soll, verrät Cadillac bislang nicht.

Cadillac CT5 mit coupéhafter Form

Der Cadillac CT5 nimmt Anleihen bei der Design-Studie Cadillac Escala aus dem Jahr 2016. Die Karosserielinie ist coupéhaft mit einer weit nach hinten absinkenden Dachlinie. Charakteristische Details finden sich zahlreich am neuen Cadillac CT5, etwa das ungewöhnliche Dreieck am Übergang zum Kofferraum, die trapezförmigen Endrohre oder der Cadillac-typische „Knick“ in der Mitte der Heckpartie. Einen Ausblick ins Cockpit gewährt Cadillac zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.

Der Cadillac CT5 verfügt serienmäßig über einen Zweiliter-Vierzylinder-Turbo, als Option wird ein Biturbo-V6 mit drei Liter Hubraum angekündigt. Exakte Leistungsdaten liefert Cadillac noch nicht. Den Vierzylinder kennt man jedoch bereits aus dem XT4, dort mit 241 PS, der Biturbo-Dreiliter wird im Cadillac CT6 mit 411 PS Leistung angeboten. Preise hat Cadillac noch keine genannt, es darf mit rund 40.000 Dollar als Basispreis gerechnet werden.