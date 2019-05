Neue Performance-Modelle Cadillac CT4-V und CT5-V

Wenn in so einem Cadillac ein sportlicher Anspruch steckt, dann platzieren die Amerikaner ein V hinter der Modellbezeichnung. Diese Ehre wurde jetzt den beiden Limousinen CT5 und CT4 zu Teil. Wobei es zumindest der CT4 quasi gar nicht anders gewohnt ist, schließlich gab es ihn bislang noch nicht. Er gibt sein Debüt direkt als CT4-V mit einem 2,7-Liter-Turbo-Vierzylinder, 320 PS, Hinterradantrieb, Sperrdifferezial und Zehngang-Automatik. Optional soll das Modell auch in einer Allradversion zu bekommen sein. Damit sich der geneigte Fahrer ein individuelles Fahr-Erlebnis kreieren kann, versieht Cadillac den CT4-V mit einem frei konfigurierbaren V-Modus.

Cadillac Der Neuzuwachs im Hause Cadillac heißt CT4 und geht direkt als V-Modell an den Start.

Vier trapezförmige Endrohre und eine Spoilerlippe bestimmen die Rückansicht der sportlichen Mittelklasse-Limousine. Dazu prangen die charakteristischen senkrecht nach unten abfallenden Leuchten am Heck. Ein Look, der sich durch entsprechende Tagfahrlichter natürlich auch im Gesicht wieder findet. Anfang 2020 soll der Marken-Neuling beim Händler stehen. Allerdings nicht nur als V-Modell, sondern auch in eher Luxus-orientierten Ausstattungsvarianten.

Aufgeladener Dreiliter-Sechszylinder

Cadillac Den CT5 hat Cadillac bereits Anfang des Jahres präsentiert. Mit Dreiliter-V6 wird er zum V-Modell.

Dort wird sich dann auch sein großer Bruder, der CT5-V, zu ihm gesellen, dessen zivile Version jüngst ihre Weltpremiere gefeiert hatte. Das Modell der oberen Mittelklasse wird von einem Twin-Turbo-V6 mit drei Litern Hubraum und 355 PS angetrieben. Die Automatik mit zehn Stufen, das Sperrdifferenzial, den Hinterradantrieb und den V-Modus erhält auch der CT5-V. Verstellbare Dämpfer erhalten ebenfalls beide neuen Modelle. Dafür darf der Große 19-Zöller tragen, während sich der CT4-V mit 18-Zoll-Rädern zufrieden geben muss – aber die sind ja auch keine Schande.

Die Preise kommuniziert Cadillac bislang nicht, doch da der CT5 den CTS beerben wird, dürfte sich das Niveau bei etwas über 40.000 Euro einpendeln. Beim V-Modell dürfte ein satter Zuschlag von gut 22.000 Euro fällig werden, wenn die Aufpreispolitik analog zu CT6 und CT6-V verläuft. Der CT4 dürfte mit rund 30.000 Dollar eingepreist werden. Ob die Modelle nach Europa kommen, ist nicht bekannt. Da Cadillac anders als beim CT6-V aber auf eine Limitierung verzichtet, stehen die Chancen zumindest etwas besser.