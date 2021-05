Carrozzeria Touring Superleggera S.R.L. Mittelmotor-Supersportwagen zum Jahrestag

Der italienische Karosseriebauer Carrozzeria Touring Superleggera S.R.L. feiert in diesem Jahr seinen 95. Geburtstag. Die Kapitalgesellschaft besteht zwar erst seit 2006, doch nimmt das zum Teil der in den Niederlanden registrierten Zeta Europe BV Group gehörende Unternehmen marketingfördernd nur zu gern Bezug auf die historische Carrozzeria Touring. Zu dem zwischen 1926 und 1966 produzierenden Betrieb besteht allerdings keinerlei rechtliche oder organisatorische Verbindung.

Das macht aber überhaupt nichts. Und so kommt das selbstgemachte Geburtstagsgeschenk genau passend: ein neues Coupé. Es soll im Juni auf Veranstaltungen wie The Quail, The Bridge, Salon Privé und Zoute GP seine Premiere feiern und die aktuelle Modellpalette, bestehend aus dem Disco Volante Coupé und Spyder sowie dem Aero 3, ergänzen. Ganz neu an diesem Jubiläums-Supersportwagen ist sein Antriebsstrang, der erstmals mit einem Mittelmotor daherkommt. Mehr Informationen gibt es bis dato nicht.

Fazit

Ein weiterer italienischer Supersportwagen von einem Unternehmen, das zu Teilen in niederländischer Hand ist. Ob die Welt auf diesen Mittelmotor-Sportler gewartet hat, ist zu bezweifeln. Lassen wir uns mal von der Premiere eines Besseren belehren. Denn Informationen rund um das fahrende Geburtstagsgeschenk gibt es bislang keine.

Mit Blick auf die verhangene Silhouette des Teaser-Fotos darf allerdings mit Recht über eine Ferrari-Basis spekuliert werden.