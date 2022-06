Chevrolet Colorado ZR2 Mittelklasse-Pick-up im frischen Offroad-Look

Bei GM steht die große Überarbeitung seiner Mittelklasse-Pick-ups GMC Canyon und Chevrolet Colorado an. Während die GMC-Variante mit der Hardcoreversion Canyon AT4X bereits vorgestellt wurde, kündigt Chevrolet jetzt die Extrem-Version ZR2 des Colorado für den 28. Juli 2022 mit einem Teaservideo an. Beide Modelle deuten bereits an, welche Veränderungen sich für die komplette Modellfamilie zum Modelljahr 2023 ergeben.

Optik wird aufgefrischt

Der Zusatz ZR2 steht beim Colorado traditionell für eine klare Offroad-Ausrichtung. Im Video bereits zu erkennen sind neu gezeichnete Scheinwerfer, die schmaler ausfallen als bisher. Ebenfalls im neuen Look präsentieren sich der Kühlergrill mit nun vertikal statt schräg nach innen verlaufenden Flanken sowie die seitlichen Lufteinlässe in der Schürze. Der Colorado übernimmt hier Elemente vom Silverado. Manche Beobachter wollen sogar einen Hauch Camaro in der neugestalteten Front erkennen. In jedem Fall schützt die ein massiver Bügel.

Das aktualisierte Heck bringt eine neue Heckklappe mit Chevrolet-Schriftzug, flankierend neuen Leuchten und einen modifizierten Stoßfänger mit. Auch hier scheint der Silverado Pate gestanden zu haben. Die verbreiterten Radläufe füllen erneut grobstollige Reifen, die vermutlich weiter im 17-Zoll-Format antreten.

Auf der Antriebsseite wird ebenfalls Silverado-Einfluss erwartet. Von diesem dürfte der 2,7 Liter große Turbo-Vierzylinder mit 310 PS und 470 Nm Drehmoment den 3,6-Liter-V6 und den 2,8-Liter-Turbodiesel ergänzen oder gar komplett ersetzen. In den US-Handel kommt der neue Colorado Anfang 2023 – als ZR2 und in der Standardvariante.

Fazit

GM überarbeitet seine mittleren Pick-up-Baureihen GMC Canyon und Chevrolet Colorado. In den Handel kommen die Anfang 2023. Neben einer aufgefrischten Optik dürfte das wirkliche Highlight der neue Turbobenziner sein.