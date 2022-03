Classic Recreations AC Cobra Carbon-Tribut an Carroll Shelby

Im Jahr 2022 feiert Shelby American, die Sportwagenmanufaktur von Carroll Shelby ihren 60. Geburtstag. Classic Recreations aus Oklahoma findet das den genau richtigen Anlass um dem legendären Rennfahrer und Sportwagenbauer Shelby Tribut zu zollen – und zwar in Form einer ganz besonderen Cobra-Variante.

Diamant Edition aus Carbon

Vom Diamond Edition getauften Projekt sollen nur zehn Exemplare entstehen. Exklusiv wie die Auflage ist auch die Preisansage für den reinen Rundstrecken-Zweisitzer. Wenigstens 1,2 Millionen Dollar sollten potenzielle Käufer bereithalten. Als Basis für Diamond Edition dient die aktuelle Shelby CSX-Cobra. Deren komplettes Karosseriekleid wird in Sichtcarbon nachgebaut. Das sieht nicht nur edel aus, es drückt auch das Gewicht. Keine 40 Kilogramm soll die Carbon-Karosse auf die Waage bringen.

Kombiniert wird der Carbon-Look im Cockpit mit edlen Lederoberflächen, Chrom-gefassten analogen Rundinstrumenten und einem Lenkrad mit Echtholzkranz. Einen echte Hammer pflanzt Classic Recreations unter die Haube. Ein Ford-Coyota-V8-Motor mit fünf Liter Hubraum wird mit einem VMP-Kompressor so kombiniert, dass am Ende 800 Pferdestärken über ein manuelles Tremec-Sechsgang-Getriebe auf die Hinterräder einwirken. Die kommen von BF Goodrich und stecken auf geschmiedeten Forgeline-Felgen. In Sachen Bremspower vertraut Classic Recreations auf Sechs-Kolben-Zangen vorn und Vier-Kolbenzangen hinten die aus dem Regal von Wilwood stammen. Einzelradaufhängungen rundum sollen für eine satte Straßenlage sorgen. Ausatmen darf die Carbon-Cobra stilecht über Sidepipes.

Fazit

Classic Recreations spendiert zum 60. Geburtstag von Shelby American eine 800 PS starke Cobra im Voll-Carbonkleid. Vom 800 PS starken Zweisitzer werden nur zehn Exemplare gebaut. Jedes kostet 1,2 Millionen Dollar und darf nur auf der Rennstrecke bewegt werden.