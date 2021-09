Chevrolet Corvette Z06 (2023) Das ist der Sportler mit V8-Sauger & Mega-Spoiler

Chevrolet präsentiert am 26.10. die Corvette Z06 – vorab haben die Amerikaner ein erstes Bild der fetten Vette veröffentlicht. Wir haben aber noch mehr Details, Erlkönig-Fotos und den Sound des neuen Sportwagen-Modells das wegen der Corona-Pandemie erst 2023 im Herbst auf den Markt kommt.

Optisch schärft Chevrolet seinen Mittelmotor-Sportler in der Z06-Ausführung natürlich nach. Augenfällig schon beim noch stark getarnten Erlkönig: Der riesige Spoiler, der sich über dem Heck auftürmt. Er fällt deutlich expressiver als der Heckspoiler der Serien-C8 aus und steht in der Mitte auf nur zwei Haltern. Neben diesem Flügelwerk verfügt die Z06 noch über eine aktive Aero-Technik, die mit dem Z07-Performance-Package der vorherigen Corvette-Generation (C7) vergleichbar ist.

Aktive Aerodynamik und Karbon-Felgen

An der Front verpasst Chevrolet dem Z06 im Vergleich zum C8 Stingray eine expressive Schürze mit nach außen strebenden Stegen. Im unteren Bereich sind die Spoilerlippen vergrößert und verschärft worden. Auch die Lufteinlässe erhalten eine andere Form. Mit Blick auf die Fahrzeugseite fallen die Luftleitschlitze im unteren Bereich auf, die den Luftstrom zu den neugestalteten Side-Blades schickt. Auch neue Leichtmetall-Felgen im Mehrspeichendesign zeichnen den Z06 aus – sie messen 20 Zoll an der Vorderachse und 21 Zoll an der Hinterhand. Die Michelin Pro Pilot 2 sind als 275/30er bzw. 345/25er ausgeführt. Der Erlkönig zeigt die bekannte doppelflutige Auspuffanlage mit eckigen Endrohren.

Und was passiert unter der Haube? Hier kommt ein freisaugender 5,5-Liter-Mittelmotor-V8 zum Einsatz, wie er vom Rennmodell C8.R bekannt ist. Während dieses Aggregat auf 500 PS und 650 Nm limitiert ist, dürfte die C8 Z06 auf rund 600 PS sowie ungefähr 650 Nm kommen.

Nach der Corvette Z06 folgen noch die C8 E-Ray, die C8 Grand Sport, die ZR1-Version sowie der Zora.

Fazit

Chevrolet baut die Corvette-Baureihe nach und nach aus. So folgt auf den Stingray nun die Z06 mit rund 600 PS und Mega-Spoiler. Die erste elektrifizierte Version mit 650 PS wird dann die Corvette E-Ray sein.