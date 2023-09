Das Besondere am Cupra Formentor VZ5 in der BAT Edition ist seine Farbgebung. Die meisten Anbauteile sind bei diesem Sondermodell in Schwarz ausgeführt, darunter die Dachleisten, der Kühlergrill und -rahmen sowie weitere Verkleidungsteile. Die Spiegelabdeckungen aus Carbon, die 20 Zoll großen Leichtmetallräder und die in glänzendem Schwarz ausgeführten Auspuffendrohre ergänzen das Farbkonzept. Genau wie das vordere Markenlogo und der hintere Cupra-Schriftzug, die sich jeweils dunkel verchromt präsentieren.