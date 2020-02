Czinger 21C Hybridmonster von der Westcoast

Er gilt als der aktuell jüngste Hypercar-Hersteller der Welt: Kevin Czinger. Zu seinen Besonderheiten gehört unter anderem offenbar die Teilefertigung aus 3D-Druckern- und Fräsen. Passend zum Genfer Auto Salon 2020 holt der Kalifornier ein paar Bilder seines ersten Hypercars 21C aus der Schublade. Eines Fahrzeugs von dem lediglich bekannt ist, dass laut Czinger über einen selbst entwickelten Hybridantrieb mit schier unbändiger Leistungsentfaltung verfügen und in Genf für Aufruhr sorgen soll.

Auf den ersten Bildern des Hypercars zeigt sich, dass der Fahrer zentral im Cockpit sitzt und offenbar hinter ihm Platz für eine weitere Person gelassen wurde, sprich ein Tandemsitz montiert ist. Ein Blick auf das Drehzahlband offenbart, dass der Motor bis zu 10.500 Umdrehungen verkraften dürfte. Die Zahlen 11 und 12 sind rot gehalten, sprich hier befindet sich der Grenzbereich. Die Frontansicht erinnert mit ihren übereinander positionierten Frontscheinwerfern stark an 24-Stunden-Rennwagen aus dem Hause Glickenhaus. Czinger verzichtet jedoch auf radikale Einschnitte in der Motorhaube.

Er könnte alles sein – nur nicht günstig

Hinter der gewaltigen Glaskuppel, die von Karbonstreben durchzogen ist, dürfte der Antrieb des Hypercars montiert sein. Auf dem Heck sorgt ein riesiger Flügel für ausreichend Anpressdruck an der Hinterachse. Die Räder verfügen über einen Felgen-Schnellverschluss, der aus dem Motorsport bekannt ist. Zudem ist eine Keramikbremsanlage auszumachen – und bei den zu erwartenden hohen Leistungsdaten auch zu erwarten. Für den Sound des Hybrid-Sportlers sorgt ein ganz im Koenigsegg-Stil zentral positionierter Auspuff. Zwischen Flügel und Auspuff zeichnet sich eine über die gesamte Breite des Fahrzeugs verlaufende LED-Rückleuchte ab.

Czinger behauptet, dass sein erstes Fahrzeug „eines der fortschrittlichsten Performance-Fahrzeuge des 21. Jahrhunderts“ sein wird. Was eine Erklärung des Namens sein könnte: 21 und C für Century (engl. Jahrhundert). Er könnte aber auch einen Hinweis auf die Leistung geben, sollte sie 2.100 PS betragen. Mit Blick auf den hohen Anteil an Kohlefasern und die Kosten für die hauseigene Antriebs-Entwicklung dürfte der Preis des 21C im Millionenbereich liegen.

Umfrage 20 Mal abgestimmt Was denken Sie über den Czinger 21C? Das ist ein echtes Hypercar mit allem drum und dran! Das wird eine Hyper-Luftblase und niemals auf den Straßen zu sehen sein. mehr lesen

Fazit

Mit dem Czinger 21C bringen die Kalifornier ein wenig Westcoast-Feeling an den Genfer See. Ob das Hypercar die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllt, wird sich erst noch zeigen.