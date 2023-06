Dacia Sandero 4 Nächster Sandero wird elektrisch – aber nicht nur

Bei den privaten Neuwagenkäufern ist der Dacia Sandero der dritten Generation (seit 2021) eines der beliebtesten Autos in Europa. Sein niedriger Basispreis von 11.300 Euro dürfte dafür der Hauptgrund sein. Die rumänische Renault-Tochter will zwar bei Qualität und Ausstattung in Zukunft aufstocken. Trotzdem wird auch der kommende Sandero ein echtes Schnäppchen bleiben.

Die vierte Generation hat Dacia für 2027 oder 2028 angekündigt. Und schon aus Kostengründen wird man sich selbst dann noch auf die Verbrenner- und Hybridmodelle konzentrieren. Dennoch hat Dacia-CEO, Denis Le Vot, eine elektrische Version des Bestsellers angekündigt. Die dürfte sich allerdings stark von anderen Produkten des Segments unterscheiden.

Die wichtigsten News täglich im Gratis-Newsletter lesen? Dann hier anmelden und nichts mehr verpassen!

Kürzere Reichweite, längere Ladezeiten

Auch wenn es technische Details zum neuen Sandero noch längst nicht gibt, so sind den Entwicklern schon jetzt die Schwerpunkte gesetzt. Le Vot erklärt: "Wir wollen für den Kunden den günstigsten Preis erzielen." Und genau das verlange Kompromisse bei Ladezeiten und Akkugröße. "Dacia wird keine Reichweite von 500 Kilometern bei 20 Minuten Ladezeit anstreben."

Elektroautos, die mehr als 35.000 oder 40.000 Euro kosten, könnten die Masse kaum mobilisieren. Dafür wären sie zu teuer. Weil Dacia stets auch auf Renault-Technik zurückgreift, könnte der neue Sandero also eher ein Ableger des angekündigten Renault 5 werden – nur eben mit einer einfacheren oder kleineren Batterie.

Natrium-Batterien oder Lithium-Eisen-Phosphat

Klar dürfte damit jetzt schon sein, dass eine teure Lithium-Ionen-Batterie kaum an Bord des neuen Dacia Sandero kommt. Stattdessen spricht CEO Le Vot von günstigeren Alternativen wie Lithium-Eisen-Phosphat oder gar Natrium-Ionen-Technologie. "Die ist sicher nicht großartig, aber sie ist günstig." Selbst beim Dacia Spring wäre der 26,8-kWh-Akku noch überdimensioniert. Denn durchschnittlich fährt ein Spring-Besitzer keine 20 Kilometer am Tag.

Bisher haben die Rumänen als vollelektrisches Auto nur den 3,73 Meter kurzen Dacia Spring (ab 22.700 Euro) im Sortiment. Der läuft in China vom Band und ist kaum als vollwertiges Alltagsauto anerkannt. Erfolgreich ist er dennoch. In Europa wurden seit 2021 rund 120.000 Einheiten verkauft. Ein Elektro-Sandero dürfte also als erstes vollwertiges Elektroauto in die Dacia-Geschichte eingehen, wenn sein Einsatzradius auch nicht mit dem eines Verbrenners vergleichbar sein wird.

Dacia-Schwerpunkt auf Verbrenner

Die erfolgreiche Geschichte der Marke Dacia geht auf die Konzernmutter Renault zurück. Doch wegen des Erfolgs hat die rumänische Tochter auch viele Freiheiten. Während sich nämlich vor allem Renault mit den Antriebstechnologien der Zukunft beschäftigen muss, könne Dacia zunächst weiter auf den günstigen Verbrenner setzen, erklärt der Dacia-Chef. "Dacia hat schließlich auch eine soziale Funktion."

Wenn die vierte Sandero-Generation also 2027 oder 2028 auf den Markt kommt, müsse sie dort bis 2035 bleiben. Und nicht überall in der Welt werden bis dahin ausschließlich Elektromodelle gefragt sein. Ob sich Verbrenner auch in Europa noch rechnen werden, wird der Markt entscheiden. Schon die Einführung einer ultrastrengen Abgasnorm Euro 7 könnte für den nächsten Sandero gefährlich werden. Schließlich muss die neue Abgastechnik entwickelt und eingebaut werden. Damit stiegen die Herstellungskosten für ein Auto um rund 2000 Euro. Kein Wunder also, dass Dacia seine Modellpalette noch vorher in das lukrativere C-Segment (Golfklasse) erweitern will.

Umfrage Wie teuer darf ein Elektro-Dacia sein? 8439 Mal abgestimmt Bis 9000 Euro Bis 10.000 Euro Bis 11.000 Euro Bis 12.000 Euro Bis 15.000 Euro mehr lesen

In unserer Fotoshow zeigen wir Ihnen den Einzeltest vom Dacia Sandero Stepway.

Fazit

Dacia spricht bereits jetzt von der kommenden vierten Generation des Megasellers Sandero. Der wird 2027/2028 auch elektrisch angetrieben. Solange es geht, bleibt die rumänische Renault-Tochter aber dem günstigen Verbrennungsmotor treu.