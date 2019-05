Lange war es still um De Tomaso: Der italienische Sportwagenspezialist war nach Jahrzehnten des Misserfolgs im Jahr 2014 insolvenzbedingt aufgelöst worden. Aber der Name hat noch immer einen guten Klang, schließlich ist sein erfolgreichstes Modell Pantera bis heute unvergessen. Jetzt soll die Marke wieder Autos herstellen.

Das Firmenlogo von De Tomaso. Der Markenname gehört dem chinesischen Investor ITV.

Das chinesische Unternehmen ITV (Ideal Team Venture) hatte die Namensrechte an De Tomaso bereits vor der Auflösung des Unternehmens gekauft. ITV hat unter anderem schon den Supersportwagen Apollo wiederbelebt, außerdem war der Investor an der Einführung der Marke AC Cars beteiligt. Nun bringen die Chinesen die traditionsreiche Marke De Tomaso wieder an den Start.

Foto: Karl-Heinz Augustin Der Pantera (hier ein GR) ist das bisher erfolgreichste Modell von De Tomaso.

Wechselvolle Geschichte

1959 gründete der argentinische Rennfahrer Alejandro de Tomaso im italienischen Modena den Sportwagenhersteller De Tomaso. Das erste produzierte Fahrzeug war der 1963 vorgestellte Vallelunga, dann folgte 1966 der Mangusta. Dessen von Giorgetto Giugiaro gestaltete Karosserie erregte Aufsehen – zirka 400 Fahrzeuge gingen an die Kunden. 2003 bekam der schnittige Sportler nochmals Aufmerksamkeit: In Quentin Tarantinos Film „Kill Bill“ fährt Bill (David Carradine) einen De Tomaso Mangusta. Ab 1971 war De Tomaso wegen des Pantera endgültig ein etablierter Sportwagenhersteller: Das Erfolgsmodell verkaufte sich über 7.000 Mal – alle anderen Modelle kamen über zwei- oder dreistellige Absatzzahlen nicht hinaus. Nach dem Pantera ging es nur noch bergab. Der Guarà von 1993 überzeugte die Fans nicht – weniger als 40 Exemplare entstanden unter wiederholten Unterbrechungen. 2009 kaufte die italienische Firma IAI (Innovation in Auto Industry) die Rechte am Namen De Tomaso. IAI meldete 2011 Insolvenz an, der Geschäftsführer kam 2012 wegen des Verdachts der Veruntreuung von Fördergeldern in Millionenhöhe in Haft.

De Tomaso kommt zurück.: Alle Modelle der italienischen Sportwagenmarke. 1/35 De Tomaso Vallelunga, gebaut von 1964 bis 1967 (56 Exemplare). Foto: De Tomaso

Modellname noch geheim

2019 wird der Markenname De Tomaso 60 Jahre alt. Zu diesem Jubiläum soll jetzt ein noch namenloses Auto vorgestellt werden. Der interne Codename lautet Projekt P. Unter dem Hashtag #DTprojektP sollen in der Zeit bis zur Show in Goodwood (4. bis 7. Juli 2019) weitere Einzelheiten zum neuen De Tomaso verraten werden.

Was meinen Sie zur Sportwagenmarke De Tomaso? Live Abstimmung 0 Mal abgestimmt Die italienischen Flitzer haben mir immer gut gefallen. De Tomaso? Kenne ich nicht. Lesen Sie auch

Fazit

Ein neuer De Tomaso? Das wäre doch was. Allerdings hatte die Marke das letzte Mal vor zirka 40 Jahren Erfolg – bei vielen jüngeren Menschen löst der Begriff „De Tomaso“ deshalb möglicherweise kaum Emotionen aus. Also muss das Auto passen: schick, schnell und antriebsseitig zeitgemäß. Ansonsten hat diese Wiederbelebung höchstens Unterhaltungswert.