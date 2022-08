Dodge Challenger Last Call-Edition Abgesang in sieben Stufen

Dodge Challenger Last Call-Edition: Abgesang in 7 Akten

Die Zukunft von Challenger und Charger bei Dodge ist elektrisch. Das haben die Amerikaner bereits unmissverständlich klargemacht. Die Zeit der fetten V8-Triebwerke unter der Motorhaube ist damit vorbei. Damit Fans der Abschied vom Verbrenner nicht so schwerfällt, legt Dodge vom Challenger um vom Charger Last Call-Editionen auf – sieben insgesamt. Alle streng limitiert und mit Sonderausstattungen aufgerüstet.

Sema-Vorbild mit Shaker-Hood

Das erste der sieben Last Call-Modelle ist der Challenger Shakedown, der sich mit seiner Aufmachung am gleichnamigen 2016er Showcar von der Tuningmesse Sema orientiert. Passend zum Namen ist der Shakedown mit dem Shaker Hood – einer Lufthutze auf der Motorhaube – ausgerüstet. Der Ansaugbereich unter der Haube zeigt sich entsprechend angepasst. Die Motorhaubeninnenseite wertet eine spezielle Shaker-Grafik auf. Längs über die Karosserie ziehen sich zudem Shaker-Streifen in Schwarz und in Rot. Zur weiteren Ausstattung zählen Sondermodell-Embleme, schwarz gehaltene 20-Zoll-Leichtmetallfelgen, eine Brembo-Sechskolbenbremsanlage mit rot lackierten Sätteln sowie ein schwarzes Leder/Alcantara-Interieur, das von roten Gurten und roten Kontrastnähten akzentuiert wird.

Gebaut werden vom Challenger Shakedown insgesamt nur 1.000 Exemplare. 500 davon entfallen auf den Shakedown R/T mit Scat Pack in Destroyer Grey, die anderen 500 Exemplare treten ebenfalls als R/T Scat Pack an, sind aber mit der Widebody-Karosserie ausgerüstet und tragen die Lackfarbe Pitch Black.

Fazit

Dodge verabschiedet seine Muscle Cars Challenger und Charger aus der Verbrennerära mit sieben Sondermodellen. V8 Fans können ein letztes Mal zuschlagen, denn die Zukunft beider Modelle ist rein elektrisch.