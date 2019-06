Dodge Charger SRT Hellcat Octane Edition Die Leistung bleibt, die Ausstattung wächst

Weil der Dodge Charger SRT Hellcat als Serienmodell noch nicht exklusiv genug ist, legt Fiat-Chrysler die potenteste Serienlimousine der Welt zusätzlich als zeitlich limitierte Sonderserie Octane Edition auf. Neben einigen zusätzlichen Ausstattungs-Features dominieren die Octane Edition innen und außen schwarze Elemente, die mit einer weißen und schwarzen Grundfarbe kombiniert werden können.

Längs über die Karosserie ziehen sich mattschwarze Doppelstreifen, die von feinen orangen Linien flankiert werden. Zudem werden sämtliche äußere Anbauteile in glänzendem Schwarz lackiert. Mattschwarz setzt sich auch der Heckspoiler in Szene. In die Radläufen stecken die FCA-Mannen geschmiedete, natürlich schwarz lackierte Leichtmetallfelgen im Format 9,5x20 Zoll, wie sie auch beim Dodge Challenger R/T Scat Pack 1320 verbaut wurden. Kontrastfarbe darf die Bremsanlage am Charger tragen. Die Sechskolbensättel vorn und die Vierkolbensättel hinten glänzen im roten Lackkleid.

Schwarzer Innenraum mit roten Kontrasten

Exklusiv der Octane Edition vorbehalten sind SRT-Sportsitze mit gesticktem SRT-Logo und roten Kontrastnähten. Die finden sich auch überall sonst im Cockpit. Rot tragen auch die Instrumente und die Sicherheitsgurte. Um diese herum verteilen sich glänzend schwarze Applikationen. Zu haben ist das Octane Edition-Gesamtpaket zum Aufpreis von rund 1.500 Dollar. Bestellt werden kann es ab sofort, aber nur bis zum Modelljahresende. Ausgeliefert werden die Octane Edition-Modelle dann ab Herbst 2019.

Der 6,2 Liter große V8-Kompressormotor leistet unverändert 717 PS und liefert maximal 881 Nm. Genug, um den Charger auf fast 330 km/h zu beschleunigen.