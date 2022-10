Donkervoort F22 D8 GTO-Nachfolger schneller, stärker und größer

Die Ära des legendären D8 GTO (siehe Fotoshow und Video) ist vorbei, kündigt die niederländische Sportwagenmanufaktur Donkervoort an. Das heißt aber nicht, dass sie bei Donkervoort keine Autos mehr bauen, denn die Niederländer kündigen im gleichen Atemzug die Ära des Donkervoort F22 an. Dessen Start soll kurz bevorstehen.

Fahrspaß bleibt, Komfort nimmt zu

Konkretes zum neuen F22 gibt es bislang noch nicht, dafür aber vollmundige Versprechungen. Der Donkervoort F22 wird wieder ein Supersportwagen und wurde mit Hypercar-Technologie entwickelt. Auch er soll sich wieder voll auf das Thema Fahrspaß konzentrieren. Gegenüber dem D8 GTO legt der F22 an Leistung und Fahrdynamik die Latte abermals eine Stufe höher. Allerdings soll der F22 dabei auch größer werden. Auch die Themen Alltagstauglichkeit, Komfort, Innenraum und Benutzerfreundlichkeit werden deutlich mehr berücksichtigt als bisher.

Dennoch wird der F22 kein fetter Cruiser. Als Zielgewicht geben die Niederländer deutlich unter 1.000 Kilogramm an.

Die Namensgebung lehnt sich offensichtlich an den US-Kampfjet Lockheed Martin F-22 Raptor an, der besonders für seine Tarnkappen-Eigenschaften bekannt ist. Donkervoort gibt seinem Teaser entsprechend den Slogan "You'll never se it coming. It will be worth the weight" mit auf den Weg.

Ob es weiter beim klassischen Einbaum-Design im Stil des Lotus Super Seven bleibt, ist nicht bekannt. Der D8 GTO trat zuletzt mit einem 415 PS starken Audi-Turbo-Fünzylinder an, der im Zweisitzer auf lediglich 680 Kilogramm Gewicht traf.

Fazit

Donkervoort kündigt einen Nachfolger für den D8 GTO an. Der soll fahrdynamischer und stärker werden, allerdings auch größer und komfortabler. Offenbar verlangt die Kundschaft ein etwas weniger radikales Modell.